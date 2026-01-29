Parcul Copou, refugiu împotriva burnoutului

Ritmul accelerat al vieții cotidiene și presiunea constantă de la locul de muncă îi aduc pe tot mai mulți români aproape de epuizare. Studiile recente arată că unul din patru angajați a ajuns, anul trecut, la limita burnoutului, pe fondul volumului mare de muncă, al termenelor limită și al dezechilibrului dintre viața profesională și cea personală.

În acest context, specialiștii vorbesc tot mai des despre un „remediu” simplu și accesibil tuturor: timpul petrecut în natură. O plimbare într-un parc sau într-o pădure poate contribui semnificativ la reducerea stresului, a oboselii și la îmbunătățirea stării generale de bine. La Iași Parcul Copou este ideal pentru silvoterapie.

Un studiu realizat de o universitate din Statele Unite ale Americii arată că petrecerea timpului în spații verzi are un efect calmant asupra minții, ajută la relaxare și poate reduce chiar tensiunea arterială. Practica este cunoscută sub numele de silvoterapie și presupune contactul conștient cu natura, fără grabă și fără distrageri. „Silvoterapia înseamnă să stăm în pădure sau în spații verzi într-un mod conștient. Această practică reduce nivelul de stres și anxietate, îmbunătățește calitatea somnului și susține sistemul imunitar”, explică psihologul Cristian Grigore, de la Institutul de Psihiatrie Socola.

La Iași, unul dintre cele mai frecventate locuri pentru astfel de momente de respiro este Parcul Copou. Zilnic, aleile umbrite de tei sunt animate de ieșeni care ies la plimbare, fac mișcare sau pur și simplu se bucură de liniște. „Eu ies în fiecare zi la aer. Mă ajută foarte mult, mă simt mai relaxată”, spune o pensionară întâlnită în parc. O altă ieșeancă povestește că „am ieșit doar ca să mă bucur de aerul curat. Se simte imediat în starea de spirit și în cea fizică”.

Pentru părinți, timpul petrecut în natură este și o modalitate de a combate suprastimularea cotidiană. „Suntem bombardați constant cu informații, totul se întâmplă foarte repede. E important să îți iei timp să te relaxezi, iar natura ajută enorm”, spune o mamă aflată la plimbare cu copilul pe lângă Teiul lui Eminescu.

Și tinerii confirmă beneficiile. „Mă liniștește și mă relaxează categoric. Ies zilnic cu cățelul și simt că natura contribuie mult la starea mea psihică”, spune o tânără. O alta adaugă: „E liniște, e ca o terapie. Chiar funcționează”.

Specialiștii recomandă silvoterapia în special persoanelor care se confruntă cu anxietate crescută sau cu suprasolicitare fizică și intelectuală. Într-un oraș aglomerat, Parcul Copou rămâne pentru mulți ieșeni nu doar un loc de promenadă, ci un adevărat refugiu pentru minte și trup. Maria STANCU