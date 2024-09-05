Părinţii a 11 copii, amendaţi după o agresiune în zona centrală a municipiului Botoşani - Victima, un elev olimpic

Poliţiştii din Botoşani au amendat părinţii a 11 copii care, la sfârşitul săptămânii trecute, au agresat un elev olimpic care se deplasa prin centrul municipiului reşedinţă de judeţ, a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, şeful Inspectoratului de Poliţie Judeţean, Tudor Costîn

Potrivit acestuia, la agresiune au participat 16 persoane, însă cinci dintre acestea nu au fost identificate. Trei dintre minorii identificaţi sunt cercetaţi penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de loviri sau alte violenţe.

"Au fost observaţi la faţa locului 16 minori care au participat într-un fel sau altul la acel incident. Dintre cei 16, 11 au fost identificaţi iar trei dintre aceştia au calitatea de suspect. Au fost audiaţi în data de 4 septembrie la DGASPC, conform procedurii de lucru cu minorii şi au recunoscut faptele iar în data de 12 septembrie vor fi prezentaţi la Medicină Legală pentru a se stabili dacă au avut discernământ şi se va urma cursul procesual pentru a se stabili dacă se impune o măsură mai aspră", a afirmat Tudor Costîn.

Sancţiunile dictate părinţilor pentru nesupravegherea copiilor se ridică la peste 5.000 lei.

Victima, un elev de 18 ani, care este campion naţional la dezbatere publică, se află internată în Spitalul Judeţean de Urgenţă "Mavromati", unde a suferit o intervenţie chirurgicală ca urmare a unei fracturi de piramidă nazală.

Pe 31 august, în jurul orei 01,30, poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Botoşani au fost sesizaţi prin apel 112 de către un tânăr, de 18 ani, cu privire la faptul că a fost agresat de un grup de persoane, în timp ce se deplasa pe Pietonalul Transilvaniei, din municipiul Botoşani.

În urma verificărilor efectuate s-a stabilit faptul că acesta se deplasa, împreună cu un alt tânăr, în zona respectivă, când ar fi fost abordat de un grup de persoane, cu care a avut un schimb de replici, în urma cărora ar fi fost lovit de trei dintre acestea.

"Au fost demarate cercetări sub aspectul comiterii infracţiunii de lovire sau alte violenţe, fiind desfăşurate activităţi specifice pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor comiterii faptelor, identificarea persoanelor responsabile de acesta şi tragerea la răspundere penală potrivit vinovăţiei lor. În cadrul activităţilor cu caracter permanent desfăşurate de poliţişti, în noaptea de 2 spre 3 septembrie a.c., în zona Pietonalului Transilvaniei, au fost identificate 12 persoane minore, cu vârste cuprinse între 11 şi 16 ani, stabilindu-se că sunt aceleaşi persoane prezente în zona respectivă în noaptea în care a fost agresată victima. Ulterior, s-a stabilit faptul că trei dintre aceştia, cu vârstele cuprinse între 16 şi 15 ani, l-ar fi agresat pe tânărul de 18 ani în noaptea de 31 august spre 1 septembrie", se arată într-un comunicat de presă transmis de IPJ.