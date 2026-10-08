* Andrei Apreotesei, Andrei Fermeșanu și Florin Guzgă au fost distinși de Patriarhul României la concertul extraordinar „3 Tenori ieșeni & Friends”, organizat pe 7 octombrie, la Sala Palatului din București * evenimentul a reunit nume importante ale muzicii românești, iar mesajul transmis de Preafericitul Părinte Daniel a pus în lumină legătura dintre talent, credință și responsabilitatea față de comunitate

Trei artiști ieșeni au primit recunoașterea Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române. Andrei Apreotesei, Andrei Fermeșanu și Florin Guzgă au fost distinși în cadrul concertului susținut la Sala Palatului din București, unde Patriarhul Daniel a transmis un mesaj despre puterea muzicii de a apropia oamenii și de a cultiva sensibilitatea, compasiunea și credința. Un detaliu subliniat în mesajul patriarhal a fost faptul că toți cei trei tenori au la baza formării lor studii teologice.

Distincțiile au fost înmânate de Mihai Răzvan Clipici, consilier patriarhal în cadrul Sectorului Cultură, Pictură și Restaurare al Administrației Patriarhale, delegatul Patriarhului Daniel la eveniment.

Dincolo de performanța artistică, Patriarhul României a evidențiat un element comun al biografiilor celor trei interpreți: pregătirea teologică. În viziunea sa, această formare oferă o perspectivă aparte asupra talentului, înțeles nu doar ca aptitudine individuală, ci și ca dar care trebuie cultivat și pus în slujba celorlalți.

Patriarhul Daniel: Muzica poate deschide sufletul către iubire

Mesajul transmis cu prilejul concertului a pornit de la frumusețea creației și de la capacitatea muzicii de a o exprima. Patriarhul Daniel a arătat că vocea omenească transmite nu doar cuvinte, ci și emoții, făcând posibilă apropierea de experiențele și suferințele altor oameni.

„O interpretare profundă ne poate ajuta să înțelegem o experiență a unui om pe care nu am trăit-o și să privim cu mai multă compasiune oamenii din jurul nostru”, a transmis Patriarhul.

În mesajul său, acesta a subliniat că muzica poate modela sensibilitatea și poate deveni o cale de apropiere de Dumnezeu și de semeni. Talentul presupune însă și o responsabilitate, întrucât performanța artistică este construită prin ani de studiu, repetiții, răbdare și disciplină.

De la Iași, pe scena Sălii Palatului, alături de mari artiști

Concertul a reunit un program care a îmbinat muzica de operă, canzonetele, partiturile simfonice și șlagărele românești. Alături de cei trei tenori au fost anunțați Gheorghe Zamfir, violonistul Alexandru Tomescu, Monica Anghel, Luminița Anghel, Irina Baianț și NICO.

Producția i-a reunit și pe muzicienii Orchestrei Metropolitane Iași și ai Corului Marii Uniri, sub conducerea dirijorului Daniel Jinga. Prezentatorul serii a fost Mircea Radu. Evenimentul a fost organizat la Sala Palatului, biletele având prețuri standard anunțate între 100 și 520 de lei, în funcție de categorie.

Un proiect cultural ieșean lansat în 2023

„3 Tenori Ieșeni” este un proiect cultural al Ateneului Național din Iași, lansat în 2023. În numai trei ani, formula artistică a ajuns de pe scena ieșeană la spectacole organizate în țară și în străinătate. Concertul din București a reprezentat o nouă etapă în dezvoltarea proiectului.

În mesajul său, Patriarhul Daniel a folosit armonia muzicală drept exemplu pentru relațiile dintre oameni. A subliniat că fiecare interpret își păstrează individualitatea, dar rezultatul artistic depinde de capacitatea tuturor de a se asculta și de a lucra împreună.

Ideea a fost extinsă asupra vieții de familie și a comunității, în care respectul reciproc, răbdarea și contribuția fiecăruia sunt esențiale.

La final, Patriarhul României a transmis binecuvântări artiștilor și publicului, exprimându-și aprecierea pentru cei trei tenori ieșeni și pentru invitații lor.

Teona SOARE