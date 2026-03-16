Pensionarii din Iași sărbătoresc Ziua Mondială a Asistenței Sociale cu rummy, dans modern și recitaluri

* Ziua Mondială a Asistenței Sociale va fi marcată la Iași, pe 17 martie 2026, printr-o serie de activități dedicate vârstnicilor, organizate de Direcția de Asistență Socială din cadrul Primăriei * în cadrul „Zilei Porților Deschise”, pensionarii din două centre ieșene vor participa la jocuri de societate, momente artistice, ateliere creative și sesiuni de mișcare, într-un program care pune accent pe socializare, energie și bucuria de a fi împreună

La Iași, Ziua Mondială a Asistenței Sociale nu va fi marcată doar prin discursuri și mesaje oficiale, ci printr-o zi plină de viață pentru seniorii orașului. Marți, 17 martie, Direcția de Asistență Socială a Primăriei Municipiului Iași organizează „Ziua Porților Deschise”, un eveniment în cadrul căruia pensionarii vor fi în centrul atenției, prin activități menite să încurajeze mișcarea, comunicarea și participarea la viața comunității.

Programul se va desfășura în două dintre instituțiile importante dedicate vârstnicilor: Căminul de Pensionari „Sf. Cuvioasă Parascheva” și Centrul de Zi pentru persoane Vârstnice „Vovidenia”.

La Căminul de Pensionari „Sf. Cuvioasă Parascheva”, vizitele și activitățile sunt programate între orele 09:30 și 12:00. Evenimentul va debuta cu momentul „Bunicii, bucuria nepoților”, în care voluntarii ASCOR vor participa la jocuri de societate alături de seniori. Programul continuă cu sport în aer liber, desfășurat în parcul din curtea interioară, apoi cu un recital de muzică și poezie susținut de grupul „Cântec de dor” – Capelă. Tot aici va avea loc și un atelier creativ de lumânări decorative din ceară naturală, organizat împreună cu Fundația EuroEd.

La Centrul de Zi pentru persoane Vârstnice „Vovidenia”, programul este și mai amplu, desfășurat între orele 08:00 și 15:00. Seniorii vor avea parte de oră de sport individuală, de jocuri de societate precum rummy și șah, dar și de o expoziție de poze și lucrări handmade. În program figurează și o sesiune de aerobic, un curs de dans modern, repetiții ale grupurilor vocale „Zorile” și „Noi”, precum și atelierul „Mâini dibace”.

Atmosfera de sărbătoare va fi completată de o expoziție de pictură semnată de artiștii plastici Huțanu Viorica și Rapciuc Adela, găzduită tot la etajul 1 al centrului „Vovidenia”.

Evenimentul organizat de municipalitate transmite un mesaj clar: asistența socială nu înseamnă doar sprijin administrativ sau intervenție în situații dificile, ci și grijă pentru demnitatea vieții de zi cu zi, pentru nevoia de apartenență și pentru dreptul la bucurie, indiferent de vârstă.

Prin acest program, Iașul propune o formă caldă și concretă de celebrare a seniorilor săi. Rummy-ul, dansurile moderne, muzica, poezia și atelierele creative devin, pentru o zi, expresia unei comunități care încearcă să le spună vârstnicilor că nu sunt uitați, ci prețuiți.

Clara DIMA