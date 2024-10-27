Percheziții la 15 contrabandiști din Botoșani

Poliţiştii din judeţul Botoşani au efectuat 15 percheziţii la locuinţele unor persoane suspectate de contrabandă cu ţigări, au anunţat, sâmbătă, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ).

Potrivit acestora, la locaţiile vizate au fost identificate şi ridicate în vederea continuării cercetărilor peste 2.000 de pachete de ţigarete de diferite mărci, de provenienţă Republica Moldova, duty-free şi Republica Ucraina, pentru care nu existau documente de provenienţă. De asemenea, a fost ridicată şi cantitatea de 60 de litri de alcool.

"Pentru probarea activităţii infracţionale în patru dosare penale ce privesc săvârşirea infracţiunii de contrabandă, poliţiştii au pus în executare 15 mandate de percheziţie domiciliară la locuinţele persoanelor bănuite comiterea infracţiunii sau care aparţineau de acestea. Concomitent cu desfăşurarea percheziţiilor, au fost controlate cinci persoane faţă de care era dispusă măsura controlului judiciar şi au fost verificaţi deţinătorii de arme din zona respectivă, fără a fi constatate nereguli.

Pentru infracţiunea de contrabandă se continuă cercetările faţă de două persoane din oraşul Darabani.

La activităţi au participat peste 60 de poliţişti, din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Botoşani - Serviciul de Investigaţii Criminale, Serviciul pentru Acţiuni Speciale, Serviciul Arme Explozivi şi Substanţe Periculoase, Serviciul Rutier şi poliţişti de ordine publică. S-a beneficiat de sprijinul Sectorului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Darabani şi Direcţiei de Operaţiuni Speciale.