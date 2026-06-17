Peste 110 milioane de lei pentru victimele comunismului din Iași

Ziua de 18 iunie readuce în atenție drama celor aproximativ 44.000 de oameni deportați în Bărăgan în noaptea de 17 spre 18 iunie 1951. La Iași, Casa Județeană de Pensii a plătit, într-un singur an, peste 110 milioane de lei beneficiarilor legislației destinate victimelor persecuțiilor comuniste și urmașilor acestora.

18 iunie, ziua în care România își amintește de deportați

România marchează la 18 iunie Ziua Victimelor Deportării în Timpul Regimului Comunist, instituită prin Legea nr. 125/2020. Data a fost aleasă în memoria uneia dintre cele mai ample operațiuni de deportare organizate de regimul comunist.

În noaptea de 17 spre 18 iunie 1951, cunoscută și sub numele de „Rusaliile Negre”, aproximativ 44.000 de persoane au fost ridicate din casele lor din Banat și Mehedinți și transportate în Bărăgan. Printre victime se aflau români, germani, sârbi, bulgari, aromâni, dar și refugiați din Basarabia și nordul Bucovinei.

Familiile au fost încărcate în vagoane de marfă și duse în câmp deschis, unde au fost obligate să-și construiască singure locuințele și să trăiască sub supraveghere, cu libertatea de mișcare restrânsă.

Peste 110 milioane de lei plătite la Iași

Cel mai recent raport public al Casei Județene de Pensii Iași arată că, în 2024, indemnizațiile acordate în baza Decretului-lege nr. 118/1990 au însumat 110.134.168 lei.

La această sumă s-au adăugat 1.352.181 lei pentru facilitățile de transport și 21.373 lei pentru abonamente telefonice. În total, drepturile și facilitățile care pot fi identificate direct în raport au însumat 111.507.722 lei.

Banii nu sunt destinați exclusiv supraviețuitorilor direcți. Decretul-lege nr. 118/1990 recunoaște drepturi și anumitor categorii de copii și soți supraviețuitori ai persoanelor persecutate politic, deportate, strămutate, supuse domiciliului obligatoriu sau constituite în prizonieri.

Alte 359 de cereri aprobate pentru copiii victimelor

Raportul de activitate al AJPIS Iași pentru 2025 arată că generația victimelor directe este înlocuită treptat, în evidențele administrative, de generația copiilor.

Comisia județeană a soluționat 371 de cereri. Dintre acestea, 370 au fost depuse de copiii unor titulari decedați, iar una a vizat un soț supraviețuitor. În cazul copiilor, 359 de cereri au fost aprobate, iar 11 au fost respinse. În anul respectiv nu a fost emisă nicio decizie nouă pentru un titular direct.

AJPIS recunoaște calitatea de beneficiar, iar Casa Județeană de Pensii stabilește și efectuează plata.

Indemnizația nu este moștenită automat

La moartea victimei directe, indemnizația acesteia încetează. Copilul sau soțul supraviețuitor nu preia automat aceeași sumă și nu devine beneficiar prin simpla calitate de moștenitor.

Legea poate acorda însă un drept propriu anumitor urmași, după depunerea cererii, verificarea documentelor și emiterea unei decizii favorabile.

Dan DIMA