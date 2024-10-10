Peste 30.000 de mii de pelerini s-au închinat la Sfânta Parascheva

Potrivit raportărilor oficiale, până ieri, 9 octombrie 2024, la ora prânzului, nu mai puțin de 25.500 de pelerini s-au închinat la racla cu sfintele moaște ale Sfintei Cuvioase Parascheva. Aproximativ 6.000 de persoane se aflau în culoarul care duce în curtea Mitropoliei Moldovei și Bucovinei și au trecut, cu toții, până spre seară, pe la raclă. Pelerinii care vin să se închine la Sfântă, de hramul acesteia, vor primi în dar câte o iconiţă.

„Îi salut din inimă pe toţi pelerinii sosiţi în Iaşi și pe toți ieșenii care participă la aceste sfinte sărbători și le doresc liniște sufletească și sănătate!”, a transmis primarul Mihai Chirica.

Moaștele Sfântului Pantelimon, lîngă racla Sfintei Parascheva

Aseară au fost aduse de la Mănăstirea „Sfântul Pavel” din Muntele Athos și sfintele moaște ale Sfântului Mare Mucenic şi Tămăduitor Pantelimon. Racla va fi expusă lângă cea a Sfintei Parascheva, oferindu-le credincioșilor șansa de a-și exprima recunoștința și speranța în puterea vindecătoare a sfinților.

Sărbătoarea Sfintei Parascheva adună anual zeci de mii de pelerini din toate colțurile țării și din străinătate la Catedrala Mitropolitană din Iași. Anul acesta, pelerinii vor avea ocazia să se închine și la moaștele Sfântului Pantelimon, un dar prețios adus din Grecia, în semn de comuniune între Bisericile Ortodoxe. Moaștele vor fi expuse alături de cele ale Sfintei Parascheva, în perioada 10-14 octombrie, oferindu-le credincioșilor șansa de a-și exprima recunoștința și speranța în puterea vindecătoare a sfinților. Această întâlnire a pelerinilor cu Sfântul Pantelimon vine într-un moment important pentru mulți, în contextul încercărilor recente, în care sănătatea a devenit o prioritate esențială. Biserica Ortodoxă Română subliniază, prin aducerea acestor moaște, importanța credinței și a rugăciunii în fața bolilor și a suferinței.

Sfântul Pantelimon rămâne la fel de relevant astăzi ca și în primele secole ale creștinismului. Într-o lume în care medicina modernă poate trata multe boli, dar nu toate, oamenii continuă să caute vindecarea sufletului și o liniște spirituală care depășește tratamentele convenționale. „Am dorit să oferim pelerinilor care vor poposi la Iași, în miezul lunii octombrie, bucuria de a se întâlni cu un Sfânt taumaturg, adică unul prin care Dumnezeu săvârșește vindecări și aduce multă alinare celor afectați de felurite boli. Despre Sfântul Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon se știe că este grabnic ajutător, așa cum despre Sfânta Parascheva știm că este mult folositoare”, a spus preotul Lucian Apopei, purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Iașului.

Relicvele sfinte sunt privite de credincioși nu doar ca simboluri ale puterii divine, ci și ca izvoare de har. Întâlnirea cu moaștele Sfântului Pantelimon la Iași este o oportunitate unică pentru cei care doresc să găsească mângâiere în rugăciune și să ceară sprijin divin în fața suferințelor.

În multe cazuri, vindecările atribuite Sfântului Pantelimon nu sunt doar de ordin fizic. Mulți dintre cei care se roagă la el mărturisesc o profundă pace interioară, o liniștire a anxietăților și o întărire a credinței. Aceste minuni, deși nu întotdeauna spectaculoase la exterior, au un impact profund asupra sufletului și asupra vieții celor care caută ajutorul sfântului.

Minunile Sfântului Pantelimon

De-a lungul timpului, Sfântul Pantelimon a devenit patronul medicilor, al bolnavilor și al celor aflați în suferință. Creștinii îl invocă în rugăciuni pentru vindecare, iar minunile sale au rămas vii în amintirea credincioșilor de-a lungul secolelor.

Numeroase mărturii despre vindecările miraculoase atribuite Sfântului Pantelimon sunt răspândite în întreaga lume ortodoxă. Una dintre cele mai cunoscute relatări vine din Tesalonic, unde un om paralizat s-a vindecat după ce s-a rugat la moaștele sfântului. În Muntele Athos, călugării relatează că icoana sa este cunoscută pentru nenumărate vindecări, în special în mănăstirile în care sunt cinstite moaștele sale.

În România, moaștele Sfântului Pantelimon se află în diferite lăcașuri de cult, însă prezența sa la Iași, alături de Sfânta Parascheva, aduce o binecuvântare deosebită asupra tuturor celor care se vor închina cu credință. De-a lungul secolelor, mulți bolnavi au primit alinare sufletească și trupească prin mijlocirea Sfântului Pantelimon.

Pelerinii care vin să se închine la racla cu moaştele sfintei Parascheva de hramul acesteia vor primi în dar câte o iconiţă.

„Pentru a veni în întâmpinarea pelerinilor care îşi doresc să păstreze vie memoria închinării aici, la Catedrala Mitropolitană din Iaşi, vom împărţi anul acesta gratuit 300.000 de iconiţe cu Sfânta Cuvioasă Parascheva şi Sfântul Mare Mucenic şi Tămăduitor Pantelimon. Icoana aceasta este realizată special pentru pelerinajul de anul acesta, existând o astfel de tradiţie în fiecare an, a unei icoane în care să fie zugrăvită Ocrotitoarea Moldovei împreună cu Sfântul ale cărui sfinte moaşte sunt aduse la Iaşi în anul respectiv”, a spus Lucian Apopei, directorul de comunicare al Arhiepiscopiei Iaşilor.

De asemenea, un „Ghid pentru pelerini”, a fost tipărit în 100.000 de exemplare. Ghidul conţine informaţii despre viaţa Sfintei Cuvioase Parascheva, viaţa Sfântului Mare Mucenic şi Tămăduitor Pantelimon, ale cărui Sfinte Moaşte vor fi aduse de la Mănăstirea Sfântul Pavel din Sfântul Munte Athos.

În ghid vor fi inserate mărturii ale pelerinilor din anii precedenţi, o serie de îndrumări practice, dar şi un itinerariu al bisericilor care pot fi vizitate de pelerinii care vin la Iaşi şi care se bucură de sprijinul acestor voluntari pe care ei îi numesc „îngeri ai Cuvioasei”.

Persoanele care în această perioadă vin la Iaşi pentru a se închina la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva pot apela la două numere de telefon pentru a solicita informaţii.

Nu în ultimul rând, e bine de ştiut că pelerinii pot apela la orice oră din zi şi din noapte la numerele de telefon 0757.57.91.00 şi 0757.03.34.66 pentru a cere informaţii referitoare la organizarea pelerinajului, programul şi organizarea slujbelor, despre procesiunea Calea Sfinţilor sau orice alte informaţii.

Se estimează că până pe 15 octombrie la Mitropolia Moldovei şi Bucovinei din Iaşi 300.000 de persoane vor veni să se închine la sfintele moaşte, dar şi pentru a participa la slujbele religioase şi alte activităţi desfăşurate în spaţiul public prilejuite de hramul Sfintei Cuvioase Parascheva, perioada de afluenţă maximă a pelerinilor fiind 13-14 octombrie. Maura ANGHEL, Laura RADU