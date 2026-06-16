Peste 43.000 de români au luat cu asalt cinematografele într-o singură seară, să vadă Fjord!

* industria vorbește deja despre un moment istoric, iar organizatorii analizează posibilitatea înscrierii evenimentului în Cartea Recordurilor Românești, după ce primele 100 de proiecții au fost epuizate în mai puțin de 13 ore

Ce părea imposibil pentru un film de artă a devenit realitate! „Fjord”, noua capodoperă semnată de regizorul Cristian Mungiu, a provocat un adevărat cutremur în cinematografia românească, transformând avanpremiera din 13 iunie 2026 într-un eveniment fără precedent.

43.440 de spectatori, 315 ecrane, 96 de cinematografe și 53 de orașe! Aceste cifre uriașe au rescris istoria filmului românesc și au demonstrat că publicul nu a abandonat marile povești de pe marele ecran.

Sălile s-au umplut într-un ritm amețitor. În doar câteva ore de la punerea în vânzare a biletelor, numeroase proiecții au fost declarate sold-out, iar spectatorii au fost dispuși să călătorească sute de kilometri pentru a prinde un loc la proiecția-eveniment.

Succesul vine pe fondul triumfului internațional al filmului, după ce Cristian Mungiu a obținut al doilea trofeu Palme d'Or, o performanță care a amplificat interesul publicului la un nivel rar întâlnit în România.

„Filmele le facem pentru spectatori și cea mai mare bucurie este să vezi sălile pline”, a transmis regizorul, vizibil impresionat de reacția publicului.

Bucureștiul a fost epicentrul fenomenului, cu aproximativ 16.000 de spectatori prezenți în cinematografe, însă entuziasmul s-a resimțit în întreaga țară, inclusiv la Cinema Ateneu Iași, unde cinefilii au contribuit la succesul uriaș al producției.

Martorii vorbesc despre aplauze la finalul proiecțiilor, săli emoționate până la lacrimi și grupuri de spectatori care au rămas minute în șir în fața cinematografelor pentru a dezbate filmul. Într-o epocă dominată de streaming și consum rapid de conținut, „Fjord” a reușit să readucă la viață magia experienței colective din sala de cinema.

Industria vorbește deja despre un moment istoric, iar organizatorii analizează posibilitatea înscrierii evenimentului în Cartea Recordurilor Românești, după ce primele 100 de proiecții au fost epuizate în mai puțin de 13 ore.

Iar aventura abia începe. Din august, „Fjord” va porni într-un amplu turneu european, urmând să fie lansat în numeroase țări, în timp ce echipa filmului pregătește caravane cinematografice pentru localitățile din România care nu au încă săli de cinema.

După două Palme d'Or și o avanpremieră care a paralizat sistemele de rezervare, „Fjord” nu mai este doar un film. Este fenomenul cultural al anului 2026. Carmen DEACONU