* bolile care pot fura vederea fără avertisment pun presiune pe sistemul medical * la Iași, Clinica de Oftalmologie de la Spitalul „Sf. Spiridon” primește aproximativ 150 de pacienți zilnic, iar depistarea precoce a afecțiunilor retinei devine esențială

Peste 45.000 de persoane cu diabet figurează în statisticile județului Iași, iar pentru o parte dintre ele pericolul nu se limitează la glicemie sau la complicațiile cardiovasculare. Diabetul poate afecta în tăcere retina, până când vederea începe să se deterioreze. De Ziua Mondială a Vederii, marcată joi, 8 octombrie 2026, specialiștii atrag atenția asupra unor afecțiuni care pot compromite capacitatea de a citi, de a conduce sau de a recunoaște chipurile celor apropiați.

Retinopatia diabetică apare atunci când vasele mici de sânge ale retinei sunt afectate de diabet. În stadiile inițiale, boala poate să nu producă simptome. Ulterior pot apărea vedere încețoșată, pete în câmpul vizual și, în cazurile avansate, pierderea severă a vederii.

1,32 milioane de români cu diabet. Mulți nu știu că sunt bolnavi

La nivel național, Federația Internațională de Diabet estimează că aproximativ 1,32 milioane de adulți cu vârste între 20 și 79 de ani trăiau cu diabet în 2024, echivalentul unei prevalențe de 9,1%. Aproximativ 21,4% dintre aceștia erau nediagnosticați. Unul dintre riscurile majore este edemul macular diabetic, produs prin acumularea de lichid în zona centrală a retinei. Pacientul poate începe să vadă neclar tocmai obiectele spre care își îndreaptă privirea.

Problema este cu atât mai gravă cu cât unele modificări ale retinei pot fi depistate prin investigații oftalmologice înainte ca persoana afectată să remarce scăderea vederii.

„Bolile retinei necesită un management pe termen lung, bazat atât pe rezultatele vizuale, cât și pe cele anatomice. Inițierea la timp a tratamentului, monitorizarea regulată și o abordare personalizată rămân esențiale pentru menținerea bolii sub control și pentru păstrarea vederii”, explică dr. Laurențiu Ungurianu, Medical Advisor Bayer România. Specialiștii avertizează că amânarea tratamentului fără recomandarea medicului poate reduce beneficiile obținute anterior.

Iașul are nevoie de depistare înainte de urgență

Într-un centru medical regional precum Iașul, prevenția poate reduce riscul ca pacienții să ajungă la spital abia după instalarea tulburărilor de vedere. Examinarea fundului de ochi, fotografierea retinei și tomografia în coerență optică (OCT), atunci când sunt indicate, permit identificarea și monitorizarea unor modificări care nu pot fi observate printr-un simplu test al dioptriilor.

Pentru persoanele cu diabet, controlul glicemiei, tensiunii arteriale și colesterolului rămâne important, alături de consultațiile oftalmologice. O scădere bruscă a vederii necesită evaluare medicală de urgență.

Ziua Mondială a Vederii din 2026 se desfășoară sub mesajul internațional #LoveYourEyes, campania punând accent pe accesul echitabil la servicii medicale și pe experiențele persoanelor afectate de pierderea vederii.

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