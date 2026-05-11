Peste o mie de artiști români și internaționali vin la Iași, la RCW

Iașul intră, din această săptămână, într-o adevărată explozie de creativitate, lumină, muzică și experiențe futuriste, care transformă orașul într-o capitală europeană a artei și culturii contemporane.

Desfășurat între 13 și 24 mai, sub Înaltul Patronaj al Președintelui României, Romanian Creative Week 2026 promite cea mai spectaculoasă ediție de până acum. Peste o mie de artiști români și internaționali, sute de evenimente și zeci de spații transformate în scene creative vor face din Iași un uriaș laborator cultural viu, într-un festival care a devenit deja un fenomen european.

Un adevărat show cyberpunk în aer liber

Startul va fi dat încă din seara de 12 mai, când parcul Palas se va transforma într-o arenă gigantică de sunet și lumini pentru Opening Party-ul RCW. Invitatul special este Charles B, artistul care a mixat pe scena legendarului Tomorrowland și care vine la Iași cu un concept spectaculos ce combină muzica clasică și techno-ul modern. Organizatorii promit lasere, efecte vizuale uriașe și o atmosferă care va transforma centrul orașului într-un adevărat show cyberpunk în aer liber. Intrarea este liberă, iar mii de oameni sunt așteptați în fața scenei.

Cinema-ul arthouse coboară și el în mijlocul orașului. Proiectul „ACT — arthouse cinema” aduce în parcul Palas opt proiecții speciale de film în aer liber, într-o experiență cinematografică rar întâlnită în România. Publicul va putea urmări producții-emblemă precum À Bout de Souffle, Before Sunrise, Before Sunset, Before Midnight sau Orlando. Atmosfera de cinema urban sub cerul liber promite să devină unul dintre cele mai fotografiate momente ale ediției.

Una dintre cele mai impresionante atracții ale festivalului va fi însă instalația VR „Human Violins”, semnată de Ioana Mischie.

Proiectul, selectat în competiția Cannes Immersive și inclus între cele mai bune opt experiențe imersive din lume în 2024, va putea fi experimentat în Atriumul Palas. Vizitatorii vor intra într-o lume virtuală tulburătoare, unde muzica devine formă de supraviețuire într-un univers dominat de frică și control. Organizatorii spun că experiența este una „emoțională și hipnotică”, capabilă să lase publicul fără cuvinte.

Tot aici va putea fi explorată instalația „Impossible Captcha”, o experiență interactivă care provoacă publicul să descopere „cât de om” mai este într-o eră dominată de tehnologie și inteligență artificială. Instalația promite să devină unul dintre cele mai virale puncte ale festivalului.

Finalul RCW va aparține modei

Între 22 și 24 mai, catwalk-ul amplasat în parcul Palas va găzdui maratoane fashion spectaculoase, cu designeri consacrați, universități de profil și noile generații de creatori.

Colecțiile „New Wave”, „Academia Selection” și „Romanian Designers” vor transforma Iașul într-o adevărată capitală a modei est-europene.

Romanian Creative Week nu mai este de mult doar un festival. Evenimentul a devenit una dintre cele mai puternice platforme culturale din Europa de Est, reunind 13 industrii creative, de la film și muzică până la gaming, arhitectură, design și new media. În ultimii ani, RCW a propulsat Iașul în circuitul marilor evenimente culturale europene, iar ediția 2026 se anunță cea mai mare și mai spectaculoasă din istoria festivalului. Carmen DEACONU