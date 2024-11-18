Petrecere cu mult ALCOOL și o cursă nebună prin Iași, la volanul mașinii. Cum s-a terminat „filmul” pentru un bărbat de 50 de ani

Un bărbat în vârstă de 50 de ani, din Iași, s-a urcat băut la la volanul mașinii și a provocat un scandal uriaș pe străzile orașului. El a mers la o petrecere, acolo unde s-a consumat mult alcool.

Aflat în stare de ebrietate, a vrut să conducă mașina prin Iași, cu toate că prietenii l-au avertizat să nu încerce.

Cine i-a atenționat pe polițiști

Prins băut la volanul mașinii de către oamenii legii, bărbatul în culpă a recurs la un gest necugetat.

Toată povestea s-a derulat în noaptea de 15 spre 16 noiembrie, cu un echipaj de Poliție ce patrula pe strada „Sărărie” în prim-plan. Undeva spre miezul nopții, polițiștii au fost atenționați de un șofer de Uber cu privire la o situație ce se ivise.

Se pare că un bărbat aflat sub influența alcoolului insista să se urce la volan, iar prietenii săi încercau să-l convingă să nu facă asta.

„Eram în patrulă cu colegul meu, ca de obicei, și făceam verificări în zona Copou-Sărărie. La un moment dat, urcam cu mașina pe strada Sărărie când, lângă un local, am observat un grup de oameni. Ni s-a părut puțin suspect, am zis să oprim să vedem ce se întâmplă, mai ales că era trecut de ora 12 noaptea. Un șofer de la Uber ne-a făcut semn, deoarece vrea să ne atenționeze cu ceva, a spus că bărbații din grup au dat comandă de mașină ca să meargă acasă, însă se certau cu un prieten deoarece el dorea să plece cu mașina personală, deși consumase alcool. Atunci am așteptat ca să vedem ce se întâmplă și că totul este în regulă”, a povestit Ștefan Moșuc, polițist local din Iași.

Observând că persoana în cauză a pornit mașina și a vrut să plece de lângă restaurant, polițiștii au activat semnalele sonore și i-au făcut semn șoferului să oprească mașina, pentru un control de rutină.

Gestul la care a recurs șoferul băut

În acel moment, șoferul a accelerat, dar nu a parcurs decât câțiva metri, lovindu-se cu mașina într-o bordură. Polițiștii i-au blocat imediat mașina, oprindu-se în spatele autoturismului său.

De la volan a coborât un bărbat de 50 de ani, F. D. Ca să scape de polițiști, el a luat-o la fugă pe stradă, crezând că nu poate fi prins.

„Deodată, am văzut cum cineva vrea să plece cu mașina și i-am dat semnal ca să oprească. Șoferul s-a speriat și a accelerat brusc, însă a pierdut controlul și a intrat cu mașina într-o bordură. Atunci, noi am venit cu mașina și l-am blocat, nu mai avea unde să meargă.

Am mers lângă el, se vedea clar că este sub influența băuturilor alcoolice. I-am cerut să se legitimeze, a refuzat, însă, până la urmă, a coborât din mașină. Inițial era liniștit, vorbea cu noi, a zis că vrea să bea niște apă, iar atunci a luat-o la fugă pe stradă”, a mai adăugat Ștefan Moșuc.

De ce riscă închisoarea bărbatul din Iași

Într-un final, șoferul băut a fost imobilizat de polițiști.

Pentru că a refuzat să sufle în alcooltest, bărbatul a fost transportat la spital, unde i s-a recoltat sânge. Rezultatul a indicat o alcoolemie de 2,30 mg în sânge!

„Am mers cu el și la spital pentru a i se recolta sânge, deoarece a refuzat să sufle în alcooltest. La fel a făcut și la spital, a continuat să ne înjure și să facă scandal. În continuare, colegii mei vor finaliza procedura. Important este că în seara respectivă l-am oprit la timp, înainte să se întâmple vreo tragedie”, a încheiat Ștefan Moșuc.

Pentru ce a făcut, bărbatul riscă inclusiv o condamnare la închisoare, arată sursa citată.