Piaţa ieşeană a muncii, ca în vremurile bune. S-a atins pragul de 1.200 posturi vacante

* mai bine de jumătate din joburile disponibile sunt în construcţii * nici serviciile, altele decât cele uzuale, nu sunt mai prejos * în rest, mici diferenţe faţă de intervalele anterioare * contracţie puternică a ofertei de lucru pe continent

Privind statisticile ultimelor două luni, putem spune că piaţa ieşeană a muncii şi-a revenit complet după colapsul din pandemie. Oferta de lucru tot creşte, s-a atins acum pragul de 1.200 posturi vacante, chiar mai multe decât erau în aceeaşi perioadă din 2019!

Ca de obicei, construcţiile sunt motorul principal, acest domeniu furnizând mai bine de jumătate din oferta totală de muncă. E vorba de 612 posturi, incluzând aici şi pe cei cu studii superioare, dar şi necalificaţii. Cât priveşte meseriaşii, e nevoie de betonişti, montatori construcţii metalice, dulgheri, electricieni, faianţari, fierar-betonişti, finisori terasamente, lăcătuş mecanici, lăcătuşi montatori, un maistru electrician, montatori pereţi şi plafoane din gips-carton, sudori, tâmplari, zidari, tencuitori şi zugravi.

În afara inginerilor constructori (CCIA, CFDP, instalaţii), absolvenţii de învăţământ superior se mai pot angaja ca agent de vânzări în transporturi, arhitect, cadru tehnic PSI, consilier juridic debutant, contabil, designer grafică, economist, expert în achiziţii publice, geograf, inginer (agronom, chimist, construcţii hidrotehnice, geodez, horticol, îmbunătăţiri funciare, instalaţii, maşini unelte, mecanic utilaj tehnologic pentru construcţii, energetician, de sisteme electroenergetice), manager proiect, medic veterinar, peisagist, programator, referent de specialitate financiar-contabilitate, referent resurse umane, specialist achiziţii, specialist în domeniul proiectării pe calculator sau ca specialist în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

Cei cu studii precare sau deloc şi fără vreun atestat de calificare au şi ei destule oportunităţi. În afara construcţiilor, mai e rost de un contract de muncă pe post de agent curăţenie, agent curăţenie clădiri şi mijloace de transport, ajutor bucătar, cameristă hotel, curier, încărcător/descărcător, îngrijitor clădiri, lucrător bucătărie (spălător vase mari), lucrător salubrizare căi publice, săpător manual, sortator produse sau spălător vehicule.

Revenind la domeniile de activitate, uşoare scăderi în comerţ (9/10), HoReCa (42/44), ca de obicei, nimic în asigurări, creşteri în transporturi (16/13) şi restul serviciilor (330/328). To scăderi minore în confecţii (45/47) şi industrie (63/63).

Agricultura nu se dezminte, merge tot pe zilieri, lista domeniilor de activitate se încheie cu sănătatea, unde sunt disponibile patru posturi (infirmier/asistent).

În Belgia e nevoie de culegători de cicoare. 12,41 euro brut la oră

În Europa, numărul locurilor de muncă disponibile pe platforma EURES aproape că s-a înjumătăţit (131/209). Au dispărut ofertele din Olanda, Estonia şi Finlanda, irlandezii mai caută un singur îngrijitor de bătrâni, în Belgia e nevoie de doar patru persoane, care să culeagă cicoare pentru 12,41 euro brut pe oră, cam astea sunt modificările faţă de aăptămâna trecută. Norvegia îşi păstrează primul loc în topul angajatorilor, n-a găsit nici acum cei 50 de lucrători în industria prelucrării somonului, la fel păţesc letonii cu cei 30 sudori mult căutaţi. Pe platforma EURES mai figurează Austria (25), Germania (10), Malta (5), Belgia (4) şi Slovenia (3). Claudiu CONSTANTIN