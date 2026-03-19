Piața serviciilor pentru copii explodează la Iași

* la Iași, copilăria a devenit tot mai mult o agendă de programări * de la afterschool și engleză până la robotică, pictură, dezvoltare personală și tabere urbane, oferta pentru copii s-a extins spectaculos, iar odată cu ea au crescut și costurile suportate de părinți * în spatele acestei piețe în plină expansiune stau atât nevoi reale ale familiilor, cât și o presiune tot mai apăsătoare: teama că un copil lăsat „doar la școală” ar putea pierde startul

La Iași, fenomenul nu mai este de mult unul marginal. În ultimii ani, orașul a fost acoperit de o ofertă tot mai variată de afterschool-uri, cluburi tematice, cursuri de limbi străine, ateliere creative și programe de dezvoltare personală pentru copii. Pentru multe familii, aceste servicii au devenit parte din viața de zi cu zi, nu un moft. Programul de lucru al părinților, lipsa unei infrastructuri publice suficiente pentru supravegherea copiilor după ore și dorința de a le oferi „mai mult” au creat terenul perfect pentru o piață în continuă extindere.

Prețurile arată limpede că vorbim deja despre o economie educațională paralelă. La un afterschool privat din Iași, Edubloom, tariful afișat pentru anul școlar 2025–2026 este de 1.000 de lei pe lună pentru programul afterschool și 900 de lei pe lună pentru before school. La EVISS Iași, oferta publicată indică 500 de lei pe lună pentru afterschool, separat de taxele de școlarizare. În alte formule educaționale, costurile cresc și mai mult, în funcție de numărul de ore, mesele incluse, transport sau activitățile suplimentare.

Factura urcă repede atunci când părinții aleg și cursuri complementare. Pentru limba engleză, în Iași există oferte de 210–260 de lei pe lună, în funcție de vârstă și nivel. La robotică, un abonament de patru ședințe pe lună ajunge la 350–380 de lei. La pictură, un atelier local afișează 45 de lei ședința sau 160 de lei abonamentul lunar. Iar pentru cursuri private de engleză cu structură mai amplă, costurile pot ajunge la 3.800 de lei pentru 9 luni, cu plata în rate. Pentru o familie care combină afterschool, engleză și încă o activitate, cheltuiala poate depăși ușor 1.500–2.000 de lei pe lună pentru un singur copil.

Dincolo de cifre, această piață se hrănește și dintr-o nevoie emoțională puternică. Părinții nu cumpără doar supraveghere după școală, ci și sentimentul că fac tot ce se poate pentru viitorul copilului lor. În mesajele de promovare ale centrelor private apar constant aceleași promisiuni: dezvoltare armonioasă, încredere în sine, creativitate, pregătire pentru viitor, sprijin emoțional, socializare și performanță. Nu se vând doar cursuri, ci și liniște pentru adulți.

Părinții lucrează până seara, bunicii nu mai sunt mereu disponibili, iar școala publică nu oferă întotdeauna suficient sprijin după terminarea programului. În același timp, pe această nevoie concretă s-a suprapus o cultură a performanței timpurii, în care copilul trebuie să fie mereu ocupat, stimulat, antrenat, expus, pregătit.

Datele naționale confirmă presiunea financiară. Potrivit unui studiu Salvați Copiii, părinții din România plătesc, în medie, 9.818 lei pe an pentru educația copiilor, iar cele mai mari creșteri de cost au fost la meditații și after school. Costul mediu total urcă de la 6.803 lei în ciclul primar la 10.781 lei la gimnaziu și 12.119 lei la liceu. Iașul nu face excepție, ci reproduce local o tendință națională: școala publică nu mai acoperă singură toate așteptările, iar piața privată vine să umple golurile. Teona SOARE