* pentru copiii cu autism ori alte nevoi speciale, ședințele de logopedie, terapie ABA și kinetoterapie pot costa lunar cât o rată, uneori cât două * cu sute de copii cu autism raportați în județ, familiile ajung să plătească lunar între 1.500 și peste 8.000 lei, într-o piață care crește pe nevoie, nu pe lux

În Iași, terapia pentru copiii cu autism sau cu alte nevoi speciale s-a transformat într-un ecosistem cu tarife, pachete, abonamente, reevaluări și coordonări care se plătesc ca o rată. În județ sunt sute de copii cu autism aflați în evidențe administrative, pe componenta de încadrare. La nivelul municipiului, Primăria Iași anunța anul trecut un sprijin lunar de 1.000 lei pentru terapii, menționând că sunt „circa 100 de beneficiari” lunar, un indiciu clar că cererea depășește cu mult capacitatea de sprijin punctual.

Costurile se văd cel mai limpede în grilele publice ale furnizorilor. Pentru ABA, un centru din Iași afișează pentru 2026 140 lei/ședință (50 min), pachet 20 ședințe – 2.400 lei și pachet 40 ședințe – 4.400 lei, plus tarife separate pentru evaluare și coordonare. În practică, asta înseamnă că ABA devine „abonamentul” care trage linia finală a bugetului: odată ce intri în volum, luna se calculează în mii de lei.

La logopedie, piața merge pe tarife la ședință și evaluări plătite separat. În aceeași grilă sunt afișate 150 lei/ședință și evaluare logopedie 300 lei. Cu 1–2 ședințe pe săptămână, doar logopedia ajunge repede la 600–1.600 lei/lună, fără reevaluări și fără alte intervenții asociate.

Kinetoterapia e capitolul cu cea mai mare variație: unele centre afișează abonament 10 ședințe/lună – 600 lei, iar altele publică kinetoterapie individuală pediatrică – 190 lei/ședință. Diferențele vin din specializare (pediatric/neurologic), durată, lucru 1-la-1 și resursele clinicii. Pentru o familie, asta se traduce simplu: aceeași nevoie poate însemna 600 lei pe lună într-un loc sau aproape 2.000 lei în altul, în funcție de planul recomandat și de disponibilitate.

De aici se formează două realități pe care părinții le trăiesc în paralel, în același oraș. Varianta „ținută din scurt”, cu mai puține ședințe decât ar cere un plan intensiv (de exemplu logopedie săptămânală plus kinetoterapie în abonament și ABA redus), poate sta în zona 1.500–2.500 lei/lună. Varianta intensivă — ABA în pachete de 20–40 ședințe, plus logopedie 1–2 ori pe săptămână și kinetoterapie 8–10 ședințe — urcă frecvent la 4.000–8.000 lei/lună, înainte să adaugi transport, evaluări periodice, coordonare sau consiliere.

Casa Națională de Asigurări de Sănătate explică în ghidul său că serviciile de recuperare medicală în ambulatoriu pot include proceduri precum kinetoterapie, hidrokinetoterapie, masaj etc., accesate în baza biletului de trimitere și a regulilor sistemului. Între acest cadru și realitatea din teren rămâne însă distanța care apasă pe familii: furnizori în contract, locuri, ritmuri, liste de așteptare și luni în care copilul nu poate „sta pe pauză”.

Asta e miza economiei paralele a autismului în Iași: nu doar că terapiile costă, ci că trebuie plătite constant, în timp ce părintele jonglează între calendarul copilului și calendarul financiar al casei. Iar când județul numără sute de copii, piața se stabilizează nu prin confort, ci prin necesitate.

Teona SOARE