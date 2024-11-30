Pinocchio – o lume fantastică pentru copii – premiera pentru copii la Sala Unirii

Ateneul Național din Iași anunță cu bucurie cea mai nouă premieră pentru copii, semnată de actrița și regizorul Erica Moldovan. Este vorba despre spectacolul Pinocchio, ce va avea loc vineri, 6 Decembrie 2024, începând cu ora 19:00. În urma epuizării rapide a biletelor, spectacolul va fi prezentat și pe 9 Decembrie, de la ora 18:00, la Sala Unirii – Cinema Victoria.

În această piesă dedicată celor mici, Pinocchio prinde viață într-o poveste emoționantă despre curaj, prietenie, și căutarea adevărului. Inspirat din celebra lucrare a lui Carlo Collodi, acest spectacol interactiv prezintă lecții valoroase despre importanța onestității, responsabilității și alegerilor corecte în viață.

„Suntem extrem de încântați să anunțăm premiera proiectului Pinocchio, un spectacol pentru copii ce va aduce la viață una dintre cele mai iubite povești clasice din literatura universală. Vă invităm în lumea magică a lui Pinocchio, o poveste fermecătoare despre curaj, prietenie și visuri împlinite. În această aventură plină de emoție, alăturați-vă lui Pinocchio în călătoria sa de a deveni un băiețel adevărat, într-un spectacol captivant pentru copii de toate vârstele. Acest proiect este mai mult decât o simplă adaptare – este o incursiune în lumea magică a imaginației, un tribut adus învățăturilor despre curaj, sinceritate și maturizare, care au făcut din Pinocchio un simbol al copilăriei și al valorilor fundamentale”, a declarat Erica Moldovan.

Din distribuție fac parte actorii: Mara Lucaci, Codrin Dănilă, Gelu Ciobotaru, Răzvan Grosu, Mariana Dumitrache, Dani Popa, Alin Zară, Florin Gorgos, Mălina Balcan.

Echipa de creație: Codrin Dănilă (asistent regie), Paul Pintilie (compoziție muzicală), Alina Dincă-Pușcașu (decor și costume), Cristi Bortoș (video și light design), Ancuța Macovei (coregrafie).

Achiziționarea biletelor se poate face la casiera Ateneului sau accesând pagina https://www.ateneuiasi.ro/class/pinocchio-2/.