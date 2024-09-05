Piromanul din Săbăoani, încătușat

* un incendiu provocat intenționat a distrus, miercuri, 500 de tone de plante furajere în comuna Săbăoani * pompierii au luptat cu flăcările timp de peste 16 ore, pentru a preveni propagarea incendiului la un lan de porumb din apropiere * joi, un tânăr din localitate a fost reținut ca presupus autor al dezastrului * incendiul ar fi fost provocat pe fondul unui conflict între suspect și persoana vătămată

Un tânăr în vârstă de 25 de ani, din comuna Săbăoani, a fost reținut joi de polițiști, după ce, cu doar o zi înainte, a incendiat aproximativ 500 de tone de plante furajere (400 de baloți de paie și 180 de baloți de lucernă). Acesta ar fi recurs la acest gest, pe fondul unui conflict cu proprietarul baloților.

Miercuri, 4 septembrie, ora 8.50, pompierii din cadrul Detașamentului Roman și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență (SVSU) Săbăoani au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu în comuna Săbăoani.

Flăcările au izbucnit la mai mulți baloți de plante furajere amplasați pe un teren din spatele stației CFR Săbăoani, iar incendiul se manifesta violent, amenințând să se extindă la alți baloți de lucernă și la un lan de porumb din apropiere.

La locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la Detașamentul de pompieri Roman și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență (SVSU) Săbăoani. La sosirea, pompierilor incendiul se manifesta generalizat la mai mulți baloți de paie și lucernă, amplasați pe un teren din spatele stației CFR Săbăoani, existând posibilitatea propagării la alți baloți de lucernă și la un lan de porumb. „Forțele de intervenție au acționat, peste 16 ore, pentru localizarea și lichidarea incendiului, în urma căruia au ars aproximativ 500 de tone de plante furajere (400 de baloți de paie și 180 de baloți de lucernă). Acțiunea intenționată a fost cauza probabilă de producere a incendiului”, a precizat căpitan Irina Popa, purtătorul de cuvânt al ISU Neamț.

Conform IPJ Neamț, în urma investigațiilor efectuate de polițiști a fost identificată persoana bănuită de producerea incendiului, un tânăr în vârstă de 26 de ani, din Săbăoani. Incendiul ar fi fost provocat pe fondul unui conflict între suspect și persoana vătămată. „Urmare a materialului probator administrat, față de acesta a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, cercetările fiind continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere”, a precizat inspector de poliție Ramona Ciofu, purtătorul de cuvânt al IPJ Neamț.

De menționat că acesta este al doilea caz de incendiu provocat în județ, în ultimele zile. Marți, o construcție din lemn și 12 tone de furaje au fost distruse într-un incendiu pus intenționat într-o gospodărie din comuna Ghindăoani. O femeie de 55 de ani și un copil de 14 ani au fost asistați medical la fața locului din cauza atacurilor de panică. George NEGRU