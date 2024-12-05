Premii pentru promotorii culturii ieșene

A devenit o tradiție, la Iași, ca la sfârșit de an, Casa de Cultură „Mihai Ursachi” a Municipiului și Primăria să ofere distincții unor promotori ai culturii, în cadrul evenimentului intitulat „Valorile Iașului, Valorile României”. La această a VII-a ediție, care va avea loc vineri, 6 decembrie, de la ora 13, în Sala „Vasile Pogor” a Primăriei, vor fi premiați doisprezece oameni de cultură din urbea ieșeană din patru domenii artistice.

Aceștia sunt: scriitorul Liviu Apetroaie (Muzeul Național al Literaturii Române Iași), scriitorul Ioan Milică, directorul Bibliotecii Centrale Universitare ,,M.Eminescu”, scriitorul Mircea Platon, redactor șef al revistei ,,Convorbiri Literare” la secțiunea Literatură, sculptorul Ilie Bostan, regizorul Violeta Gorgos, de la Studioul TVR Iași, pictorul Cristian Ungureanu, prorector al Universității de Arte ,,George Enescu”, la secțiunea Arte Vizuale, criticul de teatru Oltița Cîntec, directorul Teatrului pentru Copii și Tineret ,,Luceafărul”, regizorul Ovidiu Lazăr, de la Teatrul Național ,,Vasile Alecsandri”, actorul Liviu Smântânică,de la Teatrul pentru Copii și Tineret ,,Luceafărul” la secțiunea Teatru, tenorul Andrei Fermeșanu ,directorul Operei Naționale Române Iași, violoncelistul Filip Papa, Cvartetul Ad libitum al Filarmonicii ,,Moldova”, violonistul Constantin Stanciu de la Universitatea de Arte ,,George Enescu” la secțiunea Muzică.

Juriul evenimentului a fost alcătuit din potul Adi Cristi - președinte, Maria Vilașevschi - critic de artă, Eugen Harasim - artist vizual, Radu Mihoc - regizor. Lucian VLAD