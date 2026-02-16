Preotul Dan Damaschin strânge scutece și lapte praf

* Asociația „Glasul Vieții” a lansat campania „Floarea Vieții” * voluntarii colectează donații pentru scutece, lapte praf și produse de igienă destinate nou-născuților și copiilor foarte mici din familii aflate în dificultate

În spatele unei cifre care pare imposibil de cuprins într-o singură propoziție stau, de fapt, liste, drumuri, pachete și telefoane care nu se termină la ora 17. Asociația „Glasul Vieții” a anunțat că numărul beneficiarilor a ajuns la 10.559, copii sărmani ori orfani, aflați în grija proiectelor derulate de echipă, împreună cu voluntari și donatori.

Organizația, fondată în 2012 de Dan Damaschin, își leagă activitatea de sprijinul pentru mame singure și familii aflate în criză, cu ajutor concret: alimente, haine, acces la educație, servicii medicale și sprijin de urgență atunci când lipsurile sunt la limită.

Unul dintre proiectele recurente, care revine la început de martie, pune reflectorul pe o nevoie cât se poate de pragmatică: primele luni ale unui copil. „Pentru o familie vulnerabilă, cheltuieli „normale” — scutece, lapte praf, produse de igienă — pot deveni rapid o presiune constantă, mai ales când în casă sunt mai mulți copii mici”, spune preotul Dan Damaschin. Din astfel de situații, descrise în mesajele publice ale asociației, s-a consolidat campania „Floarea Vieții”, gândită special pentru nou-născuți și copii foarte mici.

În 2026, „Floarea Vieții” se derulează până pe 8 martie, cu două duminici-cheie (1 și 8 martie) în care florile ajung în parohii. În săptămâna 2–6 martie campania este dusă și în grădinițe, școli sau instituții partenere, acolo unde comunitatea poate transforma un gest simbolic într-un sprijin imediat pentru un copil.

Cei care nu pot ajunge fizic vor fi primi „flori electronice”. Mesajul campaniei rămâne același — donația nu se oprește la o felicitare sau la un mărțișor, ci se transformă în pachete reale, direcționate către mame care au nevoie de sprijin în primele săptămâni de viață ale copilului.

Asociația își susține proiectele prin mobilizare comunitară și evenimente caritabile, dar insistă că miza nu e una de „imagine”, ci de continuitate: cu fiecare copil în plus, cresc automat nevoile, costurile și urgențele.

Maura ANGHEL