Prețurile scapă iarăși de sub control, în benzinării

Lovitură dură pentru milioane de șoferi din România! Carburanții se scumpesc din nou, pentru a treia oară consecutiv într-un interval extrem de scurt, iar de această dată creșterea este și mai abruptă decât valurile anterioare.

După o perioadă scurtă de aparentă liniște, în care prețurile păreau să se stabilizeze, realitatea lovește din nou la pompă: benzina și motorina se scumpesc simultan cu încă 10 bani pe litru, o ajustare care se vede imediat în toate stațiile de alimentare din țară.

În doar câteva zile, șoferii au fost martorii unui scenariu în lanț: primele ajustări de +5 bani, urmate de noi creșteri, iar acum un nou salt de 10 bani, cel mai mare din această serie de scumpiri succesive.

În acest moment, prețurile afișate în benzinării ating noi maxime locale: benzina se vinde între 8,58 și 8,68 lei pe litru, iar motorina ajunge până la 9,24 lei pe litru, în funcție de rețea și zonă. Diferențele sunt minime, dar tendința este clară și uniformă: în sus.

Deși pe piețele internaționale petrolul dă semne de stabilizare, în România dinamica prețurilor pare să urmeze un traseu separat, dominat de ajustări frecvente și presiuni interne care se reflectă direct în buzunarele consumatorilor.

În spatele acestor modificări se află un mecanism de reglementare care permite schimbarea prețurilor o dată pe zi, dar efectul resimțit de populație este unul imediat și dur: fiecare zi poate aduce un nou tarif mai mare.

Prețul benzinei în după-amiaza zilei de 24 iunie: Petrom: 8,62 lei

OMV: 8,68 lei

Rompetrol: 8,68 lei

MOL: 8,58 lei

Lukoil: 8,58 lei

Socar: 8,58 lei.

Prețul motorinei în după-amiaza zilei de 24 iunie:

Petrom: 9,18 lei

OMV: 9,24 lei

Rompetrol: 9,14 lei

MOL: 9,14 lei

Lukoil: 9,14 lei

Socar: 9,14 lei.