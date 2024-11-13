Primăria cere ajutorul Guvernului pentru plata agentului termic

* „Este o provocare foarte mare pentru municipalitate, cu atât mai mult cu cât nici în acest an nu am primit niciun leu de la Guvern pentru a acoperi măcar o parte din costul gazelor. Sunt surprins în mod neplăcut de această lipsă de interes din partea Guvernului... Fac și pe această cale un apel la Guvern să înțeleagă că nu vorbim de cifre seci, ci de zeci și sute de mii de oameni, elevi, preșcolari și bolnavi care pot ajunge în situații critice în lipsa încălzirii!”, a declarat primarul Mihai Chirica

La aproape o lună de la începerea sezonului de încălzire, serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat (producție, transport, distribuție și furnizare) în municipiul Iași funcționează în parametri normali.

Primăria Municipiului Iași, în calitate de operator al acestui serviciu (prin SC Termo-Service SA), a început furnizarea agentului termic la mijlocul lunii octombrie. La sistemul de termoficare centralizat sunt branşate și beneficiază de agent termic aproape 23.000 de apartamente, 299 de agenţi economici, 164 de instituţii publice, din care 81 unități școlare cu 144 clădiri aferente și 10 spitale cu 27 de clădiri aferente!

Prețurile gigacaloriei în municipiul Iași nu au mai fost modificate din anul 2019. În prezent prețul pentru energia termică facturată populației (plătit de client) a rămas la 206,21 lei fără TVA / gigacalorie.

Probele la instalațiile din CET I Tudor Vladimirescu și la magistrale au fost făcute încă de la finalul lunii septembrie, iar întregul sistem furnizezază agent termic către populație, instituții publice și clienți privați. Intervențiile la rețeaua de distribuție sunt realizate punctual, iar în prezent nu există clienți care să nu beneficieze de agent termic.

Ca și iarna trecută, agentul termic este produs la CET I Tudor Vladimirescu, care funcționează pe gaz metan, în timp ce CET II Holboca, care funcționează pe cărbune, este trecut în conservare, până la dotarea cu noi instalații moderne și mai puțin poluante. „În municipiul Iași, spre deosebire de alte localități - cum este cazul, din păcate, la Focșani - căldura şi apa caldă sunt furnizate în parametri normali. Am făcut investițiile, reparațiile și probele necesare și avem contracte de furnizare a gazelor pentru întregul sezon rece, până pe 15 aprilie. Asigurarea căldurii presupune eforturi financiare foarte mari din partea Primăriei, dar suntem obligați să ne gândim în primul rând la cei aproape 60.000 de elevi și preșcolari din oraș și la cele 9.000 de paturi de spital care trebuie să beneficieze de acest serviciu la nivelul cuvenit unei comunităţi civilizate. Este o provocare foarte mare pentru municipalitate, cu atât mai mult cu cât nici în acest an nu am primit niciun leu de la Guvern pentru a acoperi măcar o parte din costul gazelor. Sunt surprins în mod neplăcut de această lipsă de interes din partea Guvernului, mai ales că cu aceste dificultăți se confruntă toate orașele care au sisteme centralizate de termoficare. Fac și pe această cale un apel la Guvern să înțeleagă că nu vorbim de cifre seci, ci de zeci și sute de mii de oameni, elevi, preșcolari și bolnavi care pot ajunge în situații critice în lipsa încălzirii!”, a declarat primarul Mihai Chirica. Radu MARIN