Construcția, situată în apropierea intersecției dintre străzile Aurel Vlaicu, Ignat, Ion Creangă și șoseaua Ciric, va fi înlocuită complet pentru a îmbunătăți siguranța și accesibilitatea zonei.
Noul pod va avea o lungime de 11,60 metri și o lățime de 15,40 metri, fiind parte dintr-un proiect mai amplu de modernizare a cartierului Doi Băieți. Modernizarea include și strada Aurel Vlaicu, între intersecția cu străzile Ion Creangă și Ignat și limita administrativă a Municipiului Iași cu comuna Holboca.
Autoritățile estimează că lucrările vor fi finalizate până la începerea anului școlar 2026-2027, astfel încât traficul rutier și pietonal să fie reluat în siguranță.
„Podul Aurel Vlaicu de peste pârâul Ciric va rămâne închis pentru că: am dat ordinul de începere a lucrărilor de demolare și reconstruire a podului Aurel Vlaicu, aflat lângă intersecția dintre strada Aurel Vlaicu, strada Ignat, strada Ion Creangă și șoseaua Ciric.
Reconstruirea podului Aurel Vlaicu, cu o lungime de 11,60 metri și o lățime de 15,40 metri, face parte dintr-un proiect de modernizare a zonei Doi Băieți inclusiv a străzii Aurel Vlaicu între intersecția cu străzile Ion Creangă și Ignat și limita administrativă a Municipiului Iași (cu comuna Holboca).
Finalizarea lucrărilor este prevăzută până la începerea anului școlar 2026-2027!
Vă mulțumesc pentru înțelegere și susținere!”, a transmis primarul Mihai Chirica.