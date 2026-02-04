Ce pensie alimentară are 1 copil? Iată cum se calculează suma în 2026!
Primăria Iași începe demolarea Podului Aurel Vlaicu. Rute alternative recomandate

Primăria Iași începe demolarea Podului Aurel Vlaicu. Rute alternative recomandate

Primăria Iași începe demolarea Podului Aurel Vlaicu. Rute alternative recomandate

 Podul Aurel Vlaicu de peste pârâul Ciric va rămâne închis pentru traficul rutier și pietonal, după ce autoritățile locale au dat ordinul de începere a lucrărilor de demolare și reconstruire a acestuia.

 Construcția, situată în apropierea intersecției dintre străzile Aurel Vlaicu, Ignat, Ion Creangă și șoseaua Ciric, va fi înlocuită complet pentru a îmbunătăți siguranța și accesibilitatea zonei.

Noul pod va avea o lungime de 11,60 metri și o lățime de 15,40 metri, fiind parte dintr-un proiect mai amplu de modernizare a cartierului Doi Băieți. Modernizarea include și strada Aurel Vlaicu, între intersecția cu străzile Ion Creangă și Ignat și limita administrativă a Municipiului Iași cu comuna Holboca.

 Autoritățile estimează că lucrările vor fi finalizate până la începerea anului școlar 2026-2027, astfel încât traficul rutier și pietonal să fie reluat în siguranță.

„Podul Aurel Vlaicu de peste pârâul Ciric va rămâne închis pentru că: am dat ordinul de începere a lucrărilor de demolare și reconstruire a podului Aurel Vlaicu, aflat lângă intersecția dintre strada Aurel Vlaicu, strada Ignat, strada Ion Creangă și șoseaua Ciric.

Reconstruirea podului Aurel Vlaicu, cu o lungime de 11,60 metri și o lățime de 15,40 metri, face parte dintr-un proiect de modernizare a zonei Doi Băieți inclusiv a străzii Aurel Vlaicu între intersecția cu străzile Ion Creangă și Ignat și limita administrativă a Municipiului Iași (cu comuna Holboca).

Finalizarea lucrărilor este prevăzută până la începerea anului școlar 2026-2027!

Vă mulțumesc pentru înțelegere și susținere!”, a transmis primarul Mihai Chirica.

