Podul Aurel Vlaicu de peste pârâul Ciric va rămâne închis pentru traficul rutier și pietonal, după ce autoritățile locale au dat ordinul de începere a lucrărilor de demolare și reconstruire a acestuia.

Construcția, situată în apropierea intersecției dintre străzile Aurel Vlaicu, Ignat, Ion Creangă și șoseaua Ciric, va fi înlocuită complet pentru a îmbunătăți siguranța și accesibilitatea zonei.

Noul pod va avea o lungime de 11,60 metri și o lățime de 15,40 metri, fiind parte dintr-un proiect mai amplu de modernizare a cartierului Doi Băieți. Modernizarea include și strada Aurel Vlaicu, între intersecția cu străzile Ion Creangă și Ignat și limita administrativă a Municipiului Iași cu comuna Holboca.

Autoritățile estimează că lucrările vor fi finalizate până la începerea anului școlar 2026-2027, astfel încât traficul rutier și pietonal să fie reluat în siguranță.