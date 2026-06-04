Primăria taie masiv din finanțările destinate societății civile

* bugetul destinat finanțărilor nerambursabile s-a redus cu aproximativ 69%, una dintre cele mai spectaculoase scăderi din ultimii ani * cea mai mare parte a fondurilor rămâne direcționată către sport, care primește 7 milioane de lei, reprezentând aproape 70% din întregul buget disponibil, de 10,2 milioane de lei

Primăria Municipiului Iași a lansat oficial programul de finanțări nerambursabile pentru anul 2026, în care valoarea totală a fondurilor disponibile scade dramatic comparativ cu anul precedent.

Municipalitatea pune la dispoziție în acest an 10,2 milioane de lei pentru proiectele societății civile, însă suma este cu aproape 23 de milioane de lei mai mică decât cea alocată în 2025. Practic, bugetul destinat finanțărilor nerambursabile s-a redus cu aproximativ 69%, una dintre cele mai spectaculoase scăderi din ultimii ani.

Anul trecut, Primăria Iași anunța cu mare fast cea mai amplă sesiune de finanțare pentru organizațiile neguvernamentale, cu un buget record de 33,058 milioane de lei. La rândul său, anul 2025 adusese deja o creștere semnificativă față de 2024, când finanțările totale se ridicaseră la 18,7 milioane de lei.

În 2026, cea mai mare parte a fondurilor rămâne direcționată către sport, care primește 7 milioane de lei, reprezentând aproape 70% din întregul buget disponibil. Cultura și proiectele de tineret beneficiază de câte 900.000 de lei fiecare, în timp ce domeniile social, sănătate, educație și mediu împart un buget total de 1,1 milioane de lei.

Pentru proiectele de guvernare transparentă și participativă sunt prevăzuți doar 200.000 de lei, iar cultura scrisă primește cea mai mică alocare, de numai 100.000 de lei.

În ciuda reducerii masive a fondurilor, Primăria încearcă să atragă proiecte care să genereze impact în comunitate și să susțină inițiative locale cu rezultate concrete. Organizațiile interesate au la dispoziție mai puțin de o lună pentru a depune proiectele, termenul-limită fiind 29 iunie 2026, ora 16.

Scăderea abruptă a finanțărilor ridică însă numeroase semne de întrebare în rândul sectorului asociativ ieșean. După ani în care administrația locală a prezentat creșterea sprijinului pentru ONG-uri drept o prioritate, bugetul din 2026 marchează o schimbare radicală de direcție.

Pentru multe organizații care și-au construit activitatea în jurul finanțărilor publice locale, anul 2026 se anunță unul mult mai dificil, într-un context în care concurența pentru fondurile disponibile va fi considerabil mai mare, iar șansele de finanțare se vor reduce semnificativ. Carmen DEACONU