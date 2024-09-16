Primii invitați anunțați la FILIT 2024. Un laureat al Premiului Nobel pentru Literatură vine la Iași

Festivalul Internațional de Literatură și Traducere Iași – FILIT dezvăluie primele nume ale invitaților care vor lua parte la cea de-a XII-a ediție a evenimentului.

Între 23 și 27 octombrie 2024, publicul va avea ocazia să interacționeze cu autori renumiți, reprezentanți de seamă ai literaturii contemporane atât din străinătate, cât și din România. Pe lista invitaților se află scriitori precum Abdulrazak Gurnah (laureat al Premiului Nobel pentru Literatură în anul 2021), Colm Tóibín (romancier, poet, dramaturg, jurnalist și critic literar irlandez, tradus în peste 30 de limbi), Clara Usón (voce emblematică a literaturii spaniole contemporane, deținătoare a numeroase premii internaționale), Zeruya Shalev (scriitoare israeliană apreciată la nivel internațional, având cărți traduse în peste 27 de limbi), Pascal Bruckner (cunoscut romancier, eseist și filosof francez, tradus în în peste 30 de limbi).

Pe lista invitaților din străinătate se află și alți scriitori importanți, traduși și deținători de premii și distincții prestigioase, cum ar fi Lana Bastašić (Bosnia-Herțegovina/Serbia), Naoise Dolan (Irlanda/Germania), Ariana Harwicz (Argentina/Franța), Tahar Ben Jelloun (Maroc/Franța), Kapka Kassabova (Bulgaria/Regatul Unit), Markus Köhle (Austria), Alena Mornštajnová (Republica Cehă), Kathrine Nedrejord (Norvegia), Ilja Leonard Pfeijffer (Țările de Jos), Defne Suman (Turcia/Grecia).

La FILIT 2024 vor participa totodată apreciați autori români sau de origine română, cum ar fi Radu Aldulescu, Adrian Alui Gheorghe, Liviu Antonesei, Raluca Antonescu, Vasile Baghiu, Ruxandra Burcescu, Mihaela Buruiană, Lena Chilari, Denisa Comănescu, Tudor Crețu, Peter Demeny, Anda Docea, Cătălin Dorian Florescu, Emilian Galaicu-Păun, Iulia Gherasim, Raluca Nagy, Tiberiu Neacșu, Laura Francisca Pavel, Bogdan O. Popescu, Cristian Teodorescu, Tatiana Țîbuleac, Anda Vahnovan, Matei Vișniec.

Casa Copilăriei îi va avea în centru pe Ioana Chicet-Macoveiciuc, Luminița Corneanu, Augustin Cupșa, Ionela Hadîrcă și Cătălin Pavel, iar publicul îi va întâlni la Casa Fantasy pe scriitorii Lucian Dragoș Bogdan, Marian Coman, Silviu Genescu, Laura Nureldin și Viorel Pîrligras.

Un loc aparte le revine traducătorilor de literatură română, care au un rol esențial în promovarea literaturii române și în traducerea și publicarea scriitorilor români în străinătate: Miruna Bacali (Germania), Jan Willem Bos (Țările de Jos), Angela Bratsou (Grecia), Sean Cotter (Statele Unite ale Americii), Florica Courriol (Franța), Jean-Louis Courriol (Franța), Gabriella Koszta (Ungaria), Steiner Lone (Norvegia), Bruno Mazzoni (Italia), Lora Nenkovska (Bulgaria), Marian Ochoa de Eribe (Spania).

De asemenea, FILIT va găzdui întâlnirea națională a scriitorilor și traducătorilor de limba română selecționați în proiectul european Connecting Emerging Literary Artists (CELA), co-finanțat de Programul Europa Creativă al Uniunii Europene, în care MNLR Iași este partenerul reprezentant pentru România, alături de ARTLIT. Vor lua parte scriitorii Iulian Bocai, Paula Erizanu, Ioana Maria Stăncescu și zece traducători din limbi străine în limba română: Mădălina Balea și Andreea Bălteanu (neerlandeză), Jessica Bilcec (ucraineană), Ilinca Gângă (spaniolă), George Doru Ivan (italiană), Sergiu Lozinschi (slovenă), Maria Lupescu (bulgară), Aleksandra Petrov (sârbă), Andrei Săndulescu (cehă), Oana-Andreea Stoe (polonă).

Numele de mai sus reprezintă prima parte a invitaților de la FILIT 2024, urmând ca lista invitaților speciali (scriitori, manageri culturali, editori, jurnaliști, artiști) să fie publicată în curând.

FILIT este un eveniment anual organizat de Muzeul Național al Literaturii Române Iași și finanțat de Consiliul Județean Iași. Ediția de anul acesta este finanțată și de Ministerul Culturii și se desfășoară sub înaltul patronaj al Reprezentanței Comisiei Europene în România și sub patronajul Comisiei Naționale a României pentru UNESCO. De asemenea, FILIT 2024 se subscrie programului UNESCO „Iași. Oraș al Literaturii”.



