Primul campion ieşean la luptele în cuşcă face atmosferă la petrecerile de copii

Răzvan Bîrzu are 26 de ani, e logodit. Orinar din Satul Nou, cătun adiacent localităţii Vînători, comuna Popricani, a început cu fotbalul, jucând ca portar la echipa de juniori a comunei. Antrenorii adverşi, dar şi cei de la Centrul din Copou, l-au remarcat imediat. Din nefericire, n-a mai crescut, a rămas la 1,76 m. La 18 ani, s-a lăsat de fotbal. Și s-a apucat de lupte… în cușcă.

Una din etapele vieţii sale care i-au schimbat total viitorul. A abordat acest sport din pură curiozitate, „pentru a-mi demonstra mie în primul rând de ce sunt capabil şi cât pot face faţă presiunii din cuşcă! Și în al doilea rând că, iubind bătaia şi având multe probleme cu poliţia am decis ca trebuie să fac ceva productiv cu aceste calităţi ce le am” .

Totul a început când a văzut pe TikTok că toată lumea se bate în RXF, o gală de entertainment! Atunci, a înțeles că i s-a ivit şansa de a demonstra că porecla „Boxerul” nu e doar un nickname. Asta se întâmpla în octombrie 2022… „Am contactat promotorul galei, am primit răspuns la sfârşitul lunii octombrie că se face un nou proiect acela fiind o gală de selecţie „next fighter “ unde o să lupt în main-event datorită viralității de pe TikTok! Am avut undeva la trei săptămâni de antrenament intensiv alături de maestrul şi mentorul meu Preda Adrian de la Clubul Preda fight club! Un om minunat, care a umplut multe goluri din viaţa mea, un om care se implică şi se sacrifică pentru cariera fiecărui sportiv în part ! Țin să îi mulţumesc pentru tot sprijinul, răbdarea şi munca ce o face, atât cu mine, cât şi cu întregul colectiv ce îl avem la Preda fight club. Înainte de meci, într-o emisiune, i-am spus că adversarul îl voi bate în a doua repriză. Asta s-a şi înâmplat, printr-o strangulare, după multe croşee ce şi-au atins ţinta! De atunci a început drumul anevoios şi plin de sacrificii! Palmares: vicecampion ISKA 2023 kickboxing, dublu campion WKO 2024 Box şi kikbox. Total lupte: 2 MMA (o victorie prin tko şi un no contest Box:3-0, Kikbox: 5-1”, povestește Răzvan.

Acesta susține că nu este uşor să se împartă între muncă, sport şi familie. Este foarte dificil, în primul rând fizic şi apoi psihic, ca după opt ore de muncă pe şantier, să vii acasă să faci un duş să mănânci şi apoi să mergi la sală. „De multe ori nici nu mănânc, din cauza faptului că nu am timp, traficul din Londra e infernal şi de multe ori vin, fac un duş rapid şi o şterg la sală! Este foarte dificil, dar ambiţia mea şi susţinerea, atât cea a logodnicei mele, cat şi a antrenorului meu mă fac să evoluez şi să îmi doresc să devin din ce în ce mai bun!”, mărturisește Răzvan.

Acesta s-a lansat și în domeniul industriei... petrecerilor.

„Ideea paginii cu Donald a venit în urma insistenţei viitoarei mele soţii, Mădălina! Era foarte fascinată de talentul meu, aşa că a insistat să mă apuc de TikTok, deoarece chiar sunt un personaj! Asta am şi făcut şi am bubuit de la primele apariţii!”.

Cine e curios, poate urmări pagina de pe Tik-Tok, îl poate invita la petreci, pentru a întreţine atmosfera. Sau îşi poate lua bilet, ca să-l vadă cum se bate în cuşcă. „Sfaturile pe care i le dau unui copil rebel, aşa cum am fost eu, ţinând cont ca a trecut timpul şi am vârsta de 26 de ani? Primul, să-şi focuseze energia năzdrăvănească înspre un sport, indiferent care este el, întrucât un copil năzdrăvan este un copil deştept şi plin de instincte benefice! Alt sfat ar fi să-și iubească şi să-și respecte mama aşa cum o fac eu, indiferent unde mă duce viaţa şi oricât de departe ar fi pentru mine. Mama este atât eroul, cât şi modelul meu în viaţă! Cu siguranţă, dacă rezultatele mă vor acredita ca fiind un potenţial maestru voi deschide o sală în locul în care am crescut şi anume Vînători!”, mai spune Răzvan Bîrzu.

Marcel FLUERARU