Probleme uriașe pe drumul de mare viteză Suceava - Siret. Licitație pe repede înainte, contestații pe bandă rulantă

* autoritățile invocă urgența pierderii finanțării europene SAFE, însă în realitate procedura pare să se transforme într-un labirint birocratic, cu sute de pagini de clarificări publicate pe ultima sută de metri și termene considerate „nerealiste” de unul dintre cei mai mari constructori din Europa

Un nou mega-proiect de infrastructură rutieră din nordul Moldovei riscă să se împotmolească chiar înainte de start. Drumul Expres Suceava – Siret, prezentat drept investiție strategică și vitală pentru securitatea și mobilitatea regională, a ajuns deja în focul contestațiilor, pe fondul unei licitații grăbite până la limita absurdului.

Licitația pentru proiectarea și execuția Drumului Expres Suceava – Siret a fost lansată de CNAIR, proiectul fiind împărțit în două loturi majore: Lotul 1: Suceava – Dărmănești, Lotul 2: Dărmănești – Bălcăuți.

Valoarea totală estimată: peste 4,5 miliarde de lei fără TVA. Termen limită pentru depunerea ofertelor: 30 ianuarie 2026.

Un calendar extrem de strâns, justificat oficial prin aplicarea Regulamentului (UE) 2025/1106, care a instituit instrumentul financiar SAFE – „Acțiunea pentru securitatea Europei”.

CNAIR susține că proiectul intră în categoria investițiilor strategice, motiv pentru care poate beneficia de proceduri accelerate.

Numai că, în practică, această accelerare a scos la iveală probleme serioase de fond.

Pe 19 ianuarie 2026, cu doar 11 zile înainte de termenul-limită, CNAIR publică Clarificarea nr. 1, un document mamut: 268 de pagini de clarificări pentru Lotul 1 și 258 de pagini pentru Lotul 2.

În total, peste 500 de pagini de explicații, completări și modificări tehnice, livrate ofertanților într-un interval de timp considerat imposibil de gestionat.

Strabag explodează: „Termene nerezonabile, procedură viciată. Nu mai sunt clarificări, sunt modificări”

Gigantul austriac Strabag SRL a depus două contestații la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC), câte una pentru fiecare lot.

Solicitările sunt ferme și extrem de grave: suspendarea procedurilor de atribuire, anularea parțială a Clarificării nr. 1, prelungirea termenului de depunere a ofertelor cu minimum 30 de zile, obligarea CNAIR să remedieze documentația de atribuire.

Motivarea este identică și lovește direct în strategia CNAIR: nu poți cere oferte serioase pentru un proiect de miliarde, cu sute de pagini de modificări, într-un termen de câteva zile.

Strabag susține că CNAIR nu s-a limitat la simple explicații, ci a completat documentația tehnică, a modificat cerințe și a introdus elemente noi care afectează atât oferta tehnică, cât și pe cea financiară.

Toate acestea ar fi trebuit analizate, corelate, integrate în calcule de cost, reflectate în soluții tehnice detaliate. Totul, în 11 zile.

Contestatorul califică acest interval drept „total nerezonabil”, mai ales pentru un proiect de infrastructură majoră, cu implicații tehnice, financiare și juridice extrem de complexe.

Risc major: licitație fără oferte sau oferte respinse

Consecințele pot fi devastatoare, de la lipsa ofertelor depuse, la oferte incomplete sau neconforme, anularea procedurii și, prin urmare, pierderi masive de timp și bani.

Strabag avertizează explicit că, dacă procedura continuă în aceste condiții, succesul investiției este pus sub semnul întrebării.

Pentru nordul Moldovei, Drumul Expres Suceava – Siret nu este doar o șosea, ci este poarta spre Ucraina, axă strategică de securitate, legătură economică vitală cu UE. Iar acum, acest proiect riscă să devină încă un exemplu de grabă administrativă care se transformă în blocaj total. Daniel BACIU