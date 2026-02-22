Profesor din Iași, premiat la nivel național

* debut spectaculos pentru o tânără care a transformat o școală rurală prin artă

Ana-Maria Hanganu, profesor de Educație plastică la Liceul Teoretic „Comandor Alexandru Cătuneanu” din Lunca Cetățuii, județul Iași, a fost desemnată Profesorul debutant al anului din mediul rural, distincție acordată în cadrul galei organizate de Teach for Romania, desfășurată vineri seară la Cluj-Napoca.

Evenimentul premiază anual profesorii care reușesc să producă schimbări reale în comunitățile rurale și să transforme școala într-un spațiu al încrederii, implicării și performanței. La ediția din acest an, finaliștii au fost selectați dintre câteva sute de nominalizări, în patru categorii: Profesorul Debutant, Educatorul Anului, Profesorul Anului și Directorul Anului din mediul rural.

Pentru tânăra profesoară din Iași, nominalizarea a venit ca o surpriză totală. Cu doar un an și jumătate de experiență la catedră, Ana-Maria Hanganu nu se aștepta să ajungă printre finaliști, însă proiectele realizate împreună cu elevii au atras rapid atenția prin impactul lor vizibil asupra comunității școlare.

Ajunsă la școala din Lunca Cetățuii, profesoara a ales să schimbe atmosfera prin artă. Pereții au devenit spații de expresie, iar elevii — parte activă a transformării. „Când am ajuns la școală, am pictat din prima pereți. Colegii au observat cât de mult i-am apropiat pe elevi și nu doar între ei, ci și de mine. Picturile au fost un echilibru între arte vizuale și alte materii. Am colaborat direct cu colegii pentru asta. Pot să spun că am schimbat școala: este o atmosferă plăcută, colorată, unită, iar elevii abia așteaptă fiecare proiect nou”, a povestit profesoara.

Organizatorii galei au transmis un mesaj de apreciere pentru toți finaliștii, subliniind rolul esențial al profesorilor aflați la început de drum: „Felicitări tuturor profesorilor finaliști pentru că transformați școala prin entuziasmul vostru și dorința de a fi aproape de fiecare copil. Chiar dacă sunt în primii ani la catedră, acești dascăli pot muta munți și pot construi cele mai trainice castele în mințile și sufletele elevilor”.

Premiul obținut de profesoara din județul Iași confirmă că schimbarea în educație nu depinde întotdeauna de resurse spectaculoase, ci de oameni care aleg să investească energie, creativitate și încredere în elevii lor — chiar și într-o comunitate rurală unde provocările sunt, adesea, mai mari decât oportunitățile. Carmen DEACONU