Profesorii ieșeni, lăsați fără bani de navetă

Aproximativ 100 de cadre didactice din învăţământul preuniversitar se confruntă cu probleme privind decontarea navetei, în localităţi precum Ţibana, Costuleni şi Cozmeşti. Liderul USLIP Iaşi, Laviniu Lăcustă, spune că pentru a nu deconta naveta dascălilor, primarii din aceste localităţi invocă fie lipsa fondurilor, din cauza reducerii bugetelor la primării, fie este rea-voinţă. „La Costuleni şi Cozmeşti autorităţile au probleme generate de dificultăţile financiare ale primăriilor, dar sunt şi situaţii, cum e la Ţibana, în care refuzul pare a fi motivat de reaua credinţă. Probleme au fost şi la Schitu Duca, cred că şi la Moţca, dar tot din incapacitate financiară”, spune Laviniu Lăcustă.

Costurile navetei pentru un cadru didactic variază, în funcţie de distanţa până la şcoală, între 400 şi 1200 de lei pe lună. „Avem probleme cu decontarea navetei începând din luna decembrie 2024. De atunci nu s-au mai plătit sumele pentru navetă. Pe scurt, problema este rea voinţă. Ne-am interesant la Finanţe. Primăria are fonduri, are bani, dar nu pentru şcoală. Nu vrem pomană, vrem să se respecte legea şi să fie decontaţi banii de navetă”, a spus Mihai Baltag, profesor navetist în Ţibana,

Pentru a rezolva problema, s-a decis acţionarea în instanţă a primăriilor, iar dosarele aferente sunt în curs de completare. „Am început să completarea dosarelor. Cu siguranţă vom câştiga procesele în instanţă. Dar dincolo de ideea de a da în judecată, primarii ar fi trebuit să înţeleagă că trebuie să îşi îndeplinească obligaţiile legale”, spune Laviniu Lăcustă. Laura RADU