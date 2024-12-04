Provocările TikTok. Distracție virtuală cu urmări reale și lecții grele pentru generația digitală

TikTok, rețeaua de socializare care domină viața digitală a adolescenților, nu este doar un spațiu pentru dansuri virale și momente amuzante. În spatele clipurilor scurte, atrăgătoare, se ascunde o realitate complexă, unde creativitatea este umbrită de riscuri și unde dorința de validare poate transforma o simplă joacă într-o tragedie. În ultimii ani, provocările TikTok au devenit o oglindă a generației Z, dezvăluind atât curajul și inovația lor, cât și vulnerabilitatea și dorința de apartenență.

În Iași, TikTok-ul a prins rapid rădăcini în viața tinerilor. Pe străzile orașului, în parcuri sau chiar în spații comerciale aglomerate, provocările virale sunt puse în scenă zi de zi. Adolescenții se filmează dansând pe scări rulante, încercând să alerge pe marginea trotuarelor fără să cadă, sau chiar să execute mișcări complicate pe biciclete și trotinete electrice. Ce începe ca un moment de distracție devine adesea un pericol real. În numeroase cazuri, participanții au sfârșit cu entorse, fracturi și alte accidentări care au necesitat intervenții medicale. Maria, o tânără de 17 ani din Iași, povestește cum provocarea „Benzii Scotch” a transformat-o în vedetă pentru câteva ore. „Ideea era să te lipești cu bandă adezivă de un scaun și să încerci să scapi în mai puțin de 60 de secunde. Sună amuzant, dar banda era atât de lipicioasă că mi-am smuls bucăți de piele când am încercat să mă dezlipesc. Mama a fost în stare să cheme pompierii”, spune Maria râzând amar.

Selfie pe tren și căzături cu urmări grave

Însă printre cele mai periculoase tendințe observate în oraș se numără „selfie-urile extreme”. Adolescenții, atrași de ideea de a face fotografii spectaculoase, urcă pe acoperișurile clădirilor înalte sau pe vagoanele trenurilor pentru a surprinde cadre care să atragă sute sau mii de aprecieri online. Aceste momente, privite de mulți drept bravuri, sunt de fapt exemple dramatice ale influenței negative pe care o poate avea presiunea socială asupra tinerilor. În Iași, două astfel de incidente tragice au atras atenția opiniei publice. Un adolescent de 16 ani și-a pierdut viața electrocutându-se în timp ce încerca să-și facă un selfie pe un tren. Într-un alt caz, o tânără de 15 ani a suferit răni grave în urma unei căzături de pe un pod, în timp ce încerca să își surprindă prietenii cu o fotografie „perfectă”.

Impactul acestor incidente se resimte puternic nu doar asupra familiilor, ci și asupra colegilor, profesorilor și întregii comunități. Părinții, șocați de pericolul ascuns în spatele ecranului, încearcă să înțeleagă cum să își protejeze copiii, dar mulți dintre ei nu reușesc să țină pasul cu rapiditatea cu care se răspândesc aceste tendințe. „Nevoia de validare digitală este o capcană subtilă, care creează o presiune enormă asupra adolescenților. Fiecare like sau comentariu îi motivează să meargă mai departe, să își asume riscuri mai mari, totul pentru a fi apreciați în comunitatea virtuală”, a spus psihoterapeutul Letiția Popa.

La nivel local, în Iași, autoritățile și organizațiile educaționale au început să ia măsuri pentru a combate aceste comportamente periculoase. În școli au fost introduse sesiuni de informare, unde elevii sunt încurajați să vorbească despre provocările la care participă și despre riscurile asociate. În paralel, poliția organizează campanii de conștientizare, adresându-se atât tinerilor, cât și părinților, pentru a sublinia consecințele tragice care pot rezulta din astfel de comportamente. Medicii au atras atenția în repetate rânduri, ba chiar vor să pună la punct adevărate campanii de conștientizare asupra pericolelor.

Aceste acțiuni, deși esențiale, nu sunt întotdeauna suficiente. Provocările TikTok, care par o simplă distracție, aduc în discuție probleme mai profunde legate de educația digitală, de echilibrul emoțional al adolescenților și de capacitatea comunității de a ghida tinerii în lumea rapidă și imprevizibilă a social media. TikTok rămâne o platformă unde creativitatea poate străluci, dar, în lipsa unei educații adecvate, aceasta poate deveni și un teren minat al imprudenței.

Maura ANGHEL

Pentru ca generația digitală să învețe să navigheze responsabil pe această platformă, este nevoie de implicarea tuturor – părinți, profesori, autorități și chiar companiile care gestionează aceste rețele sociale. Este timpul să transformăm TikTok dintr-un spațiu al riscurilor într-un loc unde distracția și siguranța coexistă, iar fiecare provocare devine o oportunitate de creștere, nu un motiv de regret.