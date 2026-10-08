Rareș Bogdan, la DNA Iași: a venit cu taxiul și spune că merge la moaștele Sfintei Parascheva

Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a ajuns joi, în jurul orei 13.00, la sediul DNA Iași, unde urmează să fie audiat în calitate de martor în dosarul omului de afaceri vasluian Fănel Bogos.

Rareș Bogdan a venit cu taxiul și, înainte de a intra în sediul DNA, le-a transmis jurnaliștilor că va vorbi cu ei după audieri.

„Spre deosebire de premierul demis, eu o să vin să vorbesc cu voi”, le-a spus europarlamentarul reprezentanților presei.

Întrebat dacă, după audiere, va merge la Catedrala Mitropolitană din Iași pentru a se închina la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, în contextul pelerinajului care a început în aceste zile, Rareș Bogdan a răspuns afirmativ, cu o rezervă: „Cred că da. Este și vreme bună”.

Rareș Bogdan, audiat în dosarul lui Fănel Bogos

Europarlamentarul a fost citat de procurorii DNA Iași în dosarul în care sunt investigate presupusele demersuri făcute de omul de afaceri Fănel Bogos pentru schimbarea din funcție a lui Mihai Ponea, șeful Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Vaslui.

Audierea lui Rareș Bogdan are loc la câteva zile după ce și Ilie Bolojan a fost audiat la DNA Iași, tot în calitate de martor.

Potrivit informațiilor făcute publice de Guvern, audierea lui Bolojan a vizat circumstanțele întâlnirii pe care acesta a avut-o cu Fănel Bogos.

În dosar sunt investigate presupuse demersuri prin care omul de afaceri vasluian ar fi încercat să obțină schimbarea conducerii DSVSA Vaslui, apelând la persoane cu influență politică și administrativă.

Printre persoanele cercetate în dosar se numără fostul președinte al PNL Vaslui Mihai Barbu și Cristina Trăilă, fost secretar general adjunct al Guvernului.

Fănel Bogos este cercetat pentru instigare la șantaj și cumpărare de influență. Carmen DEACONU