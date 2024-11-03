Renovarea energetică moderată a clădirilor, o soluție cu impact social și ecologic

Renovarea energetică moderată presupune intervenții tehnice și structurale asupra clădirilor existente, fără a ajunge la o reabilitare completă și costisitoare. Acest tip de renovare se concentrează pe optimizarea consumului de energie, fără a implica schimbări majore la nivelul structurii clădirilor. Se realizează o izolație termică mai eficientă, se montează ferestre și uși cu performanțe ridicate în reducerea pierderilor de energie și se instalează sisteme de încălzire și ventilare eficiente din punct de vedere energetic. Intervenția este o investiție rentabilă. Studiile arată că, prin reducerea consumului de energie pentru încălzire și răcire, proprietarii de clădiri pot economisi între 20% și 40% din costurile de energie pe an. Într-un mediu în care prețurile energiei sunt instabile, aceste economii sunt esențiale pentru menținerea unei balanțe domestice sănătoase și pentru reducerea presiunii financiare asupra gospodăriilor. Pe de altă parte, pe termen lung, costurile de întreținere a clădirilor renovate energetic sunt mai mici. Sistemele eficiente energetic au o durată de viață mai lungă și necesită intervenții mai rare, ceea ce se traduce printr-o stabilitate financiară mai mare pentru proprietari și chiar prin creșterea valorii de piață a clădirilor.

Beneficiile sociale - confort și sănătate

Dincolo de impactul financiar, renovarea energetică moderată are și un rol important în îmbunătățirea calității vieții locatarilor. Prin reducerea pierderilor de căldură și îmbunătățirea izolației, clădirile renovate devin mai confortabile. Menținerea unei temperaturi constante în locuințe reduce riscul de probleme de sănătate legate de umiditate și de mucegai. Astfel, renovarea contribuie la sănătatea fizică a locatarilor, dar și la bunăstarea psihică, prin asigurarea unui mediu de locuit mai plăcut și mai stabil. Mai mult, costurile mai mici de încălzire permit o redistribuire a resurselor financiare, astfel încât familiile să poată investi în alte aspecte importante ale vieții, precum educația sau sănătatea.

„Clădirile reprezintă, la nivelul Uniunii Europene, 40% din energia consumată și 36% din emisiile directe și indirecte de gaze cu efect de seră legate de energie. UE lucrează la revizuirea Directivei privind performanța energetică a clădirilor, astfel încât clădirile să devină mai eficiente din punct de vedere energetic până în 2030 și ulterior. Așadar, în ceea ce privește clădirile existente, statele membre au hotărât să introducă standarde minime de performanță energetică, care să corespundă cantității maxime de energie primară pe care clădirile o pot folosi anual pe metrul pătrat. Scopul urmărit este de a declanșa renovări și de a genera o eliminare treptată a clădirilor cu cele mai slabe performanțe și o îmbunătățire continuă a parcului imobiliar național”, a explicat dr. ing. Irina Elena Teslărașu, administratorul companiei SIGM Project SRL, una dintre firmele a cărei amprentă se vede pe multe clădiri din Iași. „Din această perspectivă, un proiect ce va influența într-un mod pozitiv calitatea vieții locuitorilor din Iași este renovarea energetică moderată a cinci clădiri multifamiliale”, a continuat dr. ing. Irina Elena Teslărașu, care este și coordonatorul Patronatului Proiectanților în Construcții în RDNER. Este vorba despre Blocul Z4 situat pe bulevardul Nicolae Iorgan nr. 30, Blocul B3 (Carmen) situat pe bulevardul Independenței nr. 2, Blocul D2 situat pe strada Oancea nr. 34, Blocul S4 situat pe strada Ciurchi nr. 109A și Blocul B3 (Guliver) situat pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 4. Îmbunătăţirea eficienţei energetice a clădirilor este esenţială pentru atingerea obiectivelor naţionale, care sunt în concordanţă cu strategia Uniunii Europene privind reducerea gazelor cu efect de seră şi utilizarea sustenabilă a resurselor umane. Implementarea acestui proiect va conduce la o creştere a eficienţei energetice a blocurilor ce urmează a fi reabilitate. Aşadar, prin realizarea lucrărilor de intervenţie propuse se va obţine o creştere a confortului locatarilor prin faptul că se va obţine păstrarea unei temperaturi constante pe perioade îndelungate de timp, acest lucru fiind posibil datorită inerţiei termice a pereţilor izolaţi şi a pierderilor minime de căldură rezultate. Prin urmare, prin reducerea consumurilor energetice pentru încălzirea apartamentelor va rezulta şi scăderea costurilor de întreţinere cu încălzirea.

Renovarea energetică a clădirilor existente în Iași are o influență pozitivă asupra obiectivelor de mediu și implicit asupra calității vieții cetățenilor. În sensul dezvoltării durabile, componenta de mediu are un rol esențial, motiv pentru care investițiile din acest domeniu sunt încurajate prin intermediul strategiilor și politicilor de la nivel european și mondial.

Caseta 1

S.C. SIGM – HOME PROJECTS S.R.L. activează încă din anul 2011 cu dorinţa de a veni în întâmpinarea cerinţelor clienţilor în domeniul consultanței de fonduri europene și a proiectării de clădiri rezidenţiale și nerezidenţiale. „Țelul nostru este de a impune noi standarde de calitate în ceea ce priveşte serviciile oferite. Pentru realizarea acestui scop, am considerat dezvoltarea continuă a companiei prioritatea nr. 1, fapt demonstrat și de indicatorii economici realizați până în prezent. Astfel, pentru anul 2023 cifra de afaceri a fost de 12.178.536 lei, ceea ce a însemnat o creștere de aproximativ 50% față de anul precedent. În ceea ce privește viitorul apropiat, în urma feedback-urilor beneficiarilor și ale colaboratorilor, se poate observa o tendință de dezvoltare, de a demara noi proiecte, menite să îmbunătățească calitatea vieții atât la nivelul marilor orașe, cât și la nivel rural” – dr. ing. Irina Teslărașu