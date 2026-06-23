În vederea realizării unei extinderi a rețelei de apă și a executării unui branșament pentru alimentarea clădirii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iași, ApaVital SA va efectua lucrări în zona străzii Oastei, la intersecția cu strada Sărărie.

Pentru desfășurarea lucrărilor în condiții de siguranță, în perioada 24 iunie – 14 august 2026 vor fi instituite restricții de circulație pe strada Oastei, pe tronsonul cuprins între strada Sărărie și strada Codrescu.

Astfel, în intervalul luni – joi, între orele 08:00 și 15:00, circulația se va desfășura în regim de sens unic dinspre strada Codrescu către strada Sărărie, sensul opus fiind închis pe durata lucrărilor.

Participanții la trafic sunt rugați să respecte semnalizarea rutieră temporară și să circule cu atenție în zona lucrărilor, pentru evitarea blocajelor și asigurarea siguranței tuturor participanților la trafic.