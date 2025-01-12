Revelion pe stil vechi. Rușii lipoveni sărbătoresc Anul Nou

Tradiția celebrării Anului Nou pe stil vechi izvorăște din refuzul unor comunități de a adopta calendarul gregorian, introdus oficial în 1582 și acceptat treptat de majoritatea bisericilor creștine. Calendarul iulian, menținut de rușii lipoveni și de alte comunități ortodoxe de rit vechi, plasează sărbătorile cu 13 zile în urma celor din calendarul oficial. Astfel, întreaga suflare a acestor comunități revine, în fiecare ianuarie, la esența unor obiceiuri pline de semnificație.

Ritualurile Ajunului

La sate, în noaptea de 13 ianuarie, străzile așezărilor locuite de rușii lipoveni (Focuri, cele din zona Târgului Frumos) se animă sub lumina slabă a lunii de ianuarie. Tineri îmbrăcați în straie tradiționale formează cete care pornesc cu „Plugușorul” și alte urări străvechi. Cu buhaiuri, clopote și bice ce sparg liniștea nopții, urătorii transmit dorințe de belșug și noroc, aducând binecuvântări pentru gospodarii care le deschid porțile. Pe ulițele înțepenite de frigul iernii, sunetele și culorile devin o simfonie de tradiție. Dansul căluților, acompaniat de muzică populară, este una dintre cele mai impresionante demonstrații ale artei comunitare. Fiecare mișcare și fiecare mască purtată de tineri poartă simboluri mitologice și ritualice, invocând protecția divină în anul ce urmează.

Masa tradițională, o artă a generozității

Ospățul de Anul Nou este o veritabilă celebrare a artei culinare și a bogăției gastronomice. Gospodinele se întrec însemnătatea preparării unor mâncăruri speciale: clătite umplute cu brânză sau carne, vărzări și piroști – găluști delicate cu umplutură savuroasă. Alături de acestea, cozonacii aurii, cârnații picanți și sarmalele pline de savoare transformă fiecare masă într-un festin. Obiceiul de a oferi dulciuri, nuci și mere simbolizează dorința de belșug și armonie în anul ce vine. Totul este însoțit de o atmosferă de comuniune și bunăvoie, într-o manifestare de generozitate care trece dincolo de masa propriu-zisă. În Moldova, cele mai cunoscute comunități lipovenești sunt în județele Iași, Suceava (satele Lipoveni și Manolea) și Botoșani, unde petrecerile vor fi în toi. Distracție va fi și pe pârtiile din Vatra Dornei, unde mulți basarabeni au venit să petreaă la noaptea dintre ani.

Diversitatea tradițiilor regionale

Pe malurile Dunării, la Galați, rușii lipoveni păstrează obiceiul preparării unor mâncăruri specifice, dar și al colindelor străvechi. La Iași, Botoșani și Suceava, comunitățile de ruși lipoveni aduc un farmec aparte sărbătorii prin organizarea de evenimente comunitare și prin conservarea cu strictețe a unor obiceiuri precum urătul cu „Plugușorul” sau dansurile tradiționale. În aceste regiuni, ulițele satelor sunt luminate de focuri și animate de cete de tineri care colindă din casă în casă, într-un spectacol plin de energie.

În alte regiuni, cum ar fi Timișoara, sârbii sparg paharele de șampanie la miezul nopții, convinși că astfel alungă ghinionul. Fiecare comunitate își pune propria amprentă asupra acestei nopți speciale, dar spiritul comun este cel al unei treceri înspărănate spre un nou început.

Pentru rușii lipoveni și celelalte comunități de rit vechi, Anul Nou pe stil vechi nu este doar o celebrare, ci o învățătură despre continuitate și respect pentru tradiții. Este o punte care leagă trecutul de prezent, o invitație adresată tuturor celor care doresc să descopere frumusețea autentică a unui timp ce refuză să fie uitat.

Pe ulițele satelor și la mesele îmbelșugate, spiritul comunitar renaște în fiecare an, demonstrând că, uneori, a privi înapoi este cea mai frumoasă modalitate de a merge înainte.