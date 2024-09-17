Revenirea la școală. Cum îi ajutăm pe copii să depășească provocările după vacanță

Adaptarea copiilor la școală după vacanța de vară este un proces care aduce cu sine numeroase provocări. După o perioadă îndelungată de relaxare și distracție, mulți copii întâmpină dificultăți în a se readapta la rutina și cerințele școlii. Programul lor biologic este adesea perturbat, deoarece vacanța le-a permis să doarmă și să se trezească mai târziu decât în timpul școlii. Trezirea devreme pentru a ajunge la cursuri poate deveni o sarcină dificilă, însoțită de oboseală și iritabilitate. Studiile arată că somnul insuficient afectează semnificativ capacitatea de concentrare și performanțele școlare ale copiilor.

„O altă problemă importantă este stresul academic. După o pauză atât de lungă, copiii pot simți că au uitat o parte din informațiile dobândite anterior și întâmpină dificultăți în a ține pasul cu lecțiile. Această anxietate legată de reîntoarcerea la învățat poate duce la frustrare și nesiguranță. Profesorii confirmă că începutul de an școlar este pentru mulți elevi o perioadă de readaptare, în care cunoștințele trebuie reactivate treptat”, a atras atenția psihoterapeutul Letiția Popa.

Pe lângă dificultățile academice, copiii resimt și presiunea socială și emoțională. Reintegrarea în colectivul de colegi după vacanță poate provoca anxietate, mai ales pentru cei care sunt mai retrași sau au dificultăți în a-și face prieteni. Copiii se pot teme că nu vor fi acceptați sau că vor întâmpina dificultăți în a se adapta din nou la grupul lor social. Relațiile interpersonale devin o sursă de stres suplimentar, pe lângă presiunea de a performa academic.

Sfaturi pentru un an școlar excelent

În acest context, psihologii și pedagogii recomandă câteva strategii care pot ajuta copiii să se adapteze mai ușor la ritmul școlar. O soluție importantă este ajustarea treptată a programului de somn înainte de începerea școlii. Cu cel puțin două săptămâni înainte de revenirea la cursuri, părinții ar trebui să regleze orele de culcare și trezire, astfel încât copiii să fie deja obișnuiți cu noul ritm. Este important ca această schimbare să se facă gradual, pentru a evita șocul de a reveni brusc la trezitul devreme.

De asemenea, revenirea la o rutină zilnică care să includă activități educative este esențială. Părinții pot introduce treptat exerciții de învățare, cum ar fi cititul sau rezolvarea de probleme, pentru a-i ajuta pe copii să își recapete concentrarea și disciplina. În plus, este important să discute cu copiii despre așteptările pe care le au în legătură cu noul an școlar. Mulți copii simt anxietate din cauza incertitudinii legate de ce îi așteaptă, iar discuțiile deschise despre programul de școală, materiile noi sau profesorii noi îi pot ajuta să se simtă mai pregătiți și încrezători.

În același timp, psihologii subliniază importanța jocului și a activităților plăcute în această perioadă de tranziție. Învățarea nu trebuie percepută ca o corvoadă, ci poate fi îmbinată cu activități recreative care stimulează curiozitatea și dorința de a învăța. Jocurile educative, vizitele la muzee sau activitățile interactive pot ajuta copiii să își reamintească de plăcerea de a descoperi lucruri noi, fără a simți presiunea școlii imediat. „Sprijinul emoțional din partea părinților și profesorilor este esențial pentru ca cei mici să depășească această perioadă de tranziție. Validarea sentimentelor lor – fie că este vorba de anxietate, nesiguranță sau chiar frustrare – îi ajută pe copii să se simtă înțeleși și sprijiniți. Părinții trebuie să fie atenți la semnele de stres și să le ofere copiilor un mediu de susținere, în care aceștia să se simtă în siguranță. De asemenea, o atitudine pozitivă din partea părinților față de școală poate influența în mod semnificativ modul în care copiii percep acest nou început. Dacă părinții se arată entuziasmați și pozitivi, copiii vor adopta, de obicei, aceeași atitudine”, a mai atras atenția psihoterapeutul.

Adaptarea la școală după vacanță poate fi o provocare, dar cu un suport adecvat din partea părinților și profesorilor, copiii pot trece mai ușor prin această perioadă. Un program de somn reglat, o rutină educativă echilibrată și un mediu emoțional sigur sunt cheile pentru o tranziție reușită către noul an școlar.

Maura ANGHEL