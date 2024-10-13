Revoltă la “Sfânta Parascheva“: UNTOLD bisericesc

Cântăreții profesioniști de muzică bisericească din Iași sunt nemulțumiți deoarece de Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva Mitropolia Moldovei și Bucovinei a apelat la serviciile corului de la Opera Națională Română Iași. Mitropolia a transmis că nu este nimic ieșit din comun, în timp ce cântăreții clocotesc de nemulțumire.

LA IAȘI, PSALȚII BISERICII AU FOST SCOȘI DIN CATEDRALĂ ȘI ÎNLOCUIȚI DE CORIȘTII OPEREI, arată IUBIM ORTODOXIA

Un cântăreț bisericesc (psalt) a explicat sub anonimat de ce sunt revoltați.

„În acest an cântă corul Operei, anul trecut a fost corul Filarmonicii. Nu este normal. Se duc psalții și cântă La Traviata? Nu. În loc să ții psalții tăi, aduci altă instituție, iar ei nu știu rânduiala. Nu discutăm profesionalismul Operei, dar ce faci cu corul „Chivotul”, îi trimiți la plimbare la mall? Dacă mergi pe strategia asta, așa ai putea să aduci Holograf, Florin Salam sau Irina Rimes să cânte în strană. Hramul Sfintei Parascheva este o sărbătoare foarte importantă, la cor trebuie să ai un anumit duh.

Opera nu are cum să aibă duh. Vin oameni din toată țara care merită să asculte o slujbă făcută de profesioniști ai muzicii bisericești. Mulți oameni din țară și diaspora ascultă slujba online, anul trecut calitatea cântării a lăsat foarte mult de dorit. Nu este potrivit de liturghie. Dacă nu avem binecuvântare să cântăm de Hramul Sfintei, este ca și cum Mitropolitul însuși și alți slujitori nu ar avea voie să participe la Sfânta Liturghie chiar în această zi. Când a condus strana ultima dată dirijorul corului Operei la o Liturghie?”.

Monahul Filotheu a declarat:

„Toate cele din Biserică sînt lucrate şi insuflate de Duhul Sfînt. Psalţii nu sînt nişte cîntăreţi oarecare, ci au primit sfinţire prin punerea mîinilor episcopului pentru aceasta, ca şi preoţii şi diaconii. Nu poţi să le dai un şut fix de cea mai mare sărbătoare a Iaşilor, fiindcă asta arată că:

1. nu înţelegi ce e Biserica;

2. nu te interesează, de fapt, slujbele Bisericii;

3. există categorii de slujitori care pot fi discriminaţi;

4. nu discerni între muzica Bisericii compusă de sfinţi şi muzica de operă, de dans, etc; Iar cînd un episcop (păzitor al Credinţei) are aceste probleme, asta nu spune ceva bun despre el.”

Concluzie acidă după aceste afirmaţii

„Grozăviile unei conduceri bisericești care se îndepărtează de sensul liturgic al lucrurilor și gândește toată sărbătoarea ca pe un “Untold bisericesc”. Felicitări episcopului din Iași pentru secularizare!”