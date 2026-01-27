Revoluție la DGASPC Iași. Cea mai amplă reformă a sistemului de asistență socială din ultimele decenii!

Începând cu 1 martie 2026, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) intră într-o nouă eră, în care centrele mari, impersonale și depersonalizate vor fi înlocuite de case de tip familial, apartamente integrate în comunitate și servicii moderne pentru copii și adulți cu dizabilități. Pentru asta, plenul Consiliului Judeţean Iaşi va dezbate reorganizarea serviciilor sociale din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, precum şi organigrama și statul de funcţii.

Această reorganizare nu este doar o decizie administrativă: este o adevărată revoluție socială, care va schimba modul în care mii de ieșeni vulnerabili trăiesc zi de zi. Centrele de tip vechi, cu zeci de locuri, în care oamenii erau tratați ca numere, dispar. În locul lor, fiecare persoană va beneficia de îngrijire personalizată, sprijin pentru dezvoltarea autonomiei și posibilitatea de a trăi aproape de comunitatea sa.

DGASPC Iași va reorganiza serviciile în 20 de centre sociale mari și zeci de servicii integrate

Conform documentelor oficiale, DGASPC Iași va organiza serviciile în 20 de centre sociale mari și zeci de servicii integrate, toate adaptate nevoilor specifice ale copiilor, tinerilor și adulților cu dizabilități. Reformele urmăresc trei obiective majore: eficiență, economie și calitate maximă a serviciilor, fără compromisuri pentru cei care depind de sprijinul statului.

Centrul de Servicii Sociale „Bucium” devine un adevărat hub social, cu trei case de tip familial, un centru de zi și șapte apartamente pentru tineri și adulți, preluând servicii de la structuri desființate. Acest centru oferă sprijin complet pentru recuperarea, educația și integrarea socială a persoanelor vulnerabile.

Centrul „I. Holban” reorganizează complet casele și centrele de zi și adaugă locuințe protejate pentru viața independentă a adulților cu dizabilități, facilitând integrarea lor în comunitate.

Centrul „Sf. Andrei” va găzdui case de tip familial și apartamente reorganizate, precum și centru de zi pentru copiii cu dizabilități și tulburări de spectru autist, aducând sprijin personalizat celor mai fragili dintre copiii ieșeni.

Centrul de Servicii Sociale pentru Persoane Adulte în Dificultate integrează servicii pentru victimele violenței domestice și traficului de persoane, oferind locuințe protejate, consiliere vocațională și grupuri de suport, transformând viața celor care au trecut prin traume de neimaginat.

Alte centre, precum „Gulliver”, „Sf. Nectarie”, „Revis” Hârlău sau „Budăi”, sunt reorganizate pentru a integra servicii pentru adulți cu dizabilități, locuințe protejate și centre de zi, toate gândite pentru autonomia și incluziunea socială.

Mii de copii și adulți, în centrul reformei

Reforma urmărește dezinstituționalizarea, închiderea centrelor vechi și crearea de servicii mici, familiare, integrate în comunitate. Copiii nu mai trăiesc în instituții impersonale, ci în case de tip familial, unde primesc educație, sprijin psihologic și îngrijire personalizată. Adulții cu dizabilități beneficiază de locuințe protejate, unde învață să fie independenți și să se integreze în societate.

Acest proces este susținut prin proiecte cu finanțare europeană și parteneriate cu ONG-uri, precum Fundația Hope and Homes for Children România, care aduc expertiză și resurse suplimentare pentru a transforma promisiunile legale în realitate concretă.

Un impact social uriaș

Potrivit datelor DGASPC, Iașul este județul cu cele mai multe cazuri de handicap în rândul copiilor, după București, iar reformele vor afecta direct viața a mii de copii și adulți.

În județ sunt înregistrate 4.118 cazuri de handicap în rândul copiilor, dintre care 2.489 suferă de handicap grav. Aceștia vor beneficia de servicii sociale moderne, sigure și eficiente, iar familiile lor vor avea sprijinul necesar pentru a face față provocărilor zilnice.

Autoritățile spun că reorganizarea va aduce eficiență maximă în cheltuirea banilor publici, fără a afecta calitatea serviciilor. Mai mult, prin extinderea rețelei de asistenți maternali și asistenți personali profesioniști, fiecare beneficiar va avea parte de sprijin personalizat, adaptat nevoilor sale.

Așadar, din 1 martie 2026, viața multor ieșeni va începe să se schimbe radical. Copiii și adulții cu dizabilități vor avea șansa unei vieți normale, demne și integrate în comunitate. Este începutul unei noi ere sociale, în care cei mai vulnerabili nu mai sunt ignorați, ci devin centrul atenției și al sprijinului comunității. Daniel BACIU