Salariaţii Radio Iaşi ameninţă cu greva, șefii de la București le răspund: 'Media venitului net lunar va fi de 6.000 de lei'

Ca urmare a anunţului Filialei MediaSind Radio România Iaşi că va continua acţiunile greviste pe fondul conflictului de muncă declanşat în această vară şi a faptului că „banii au fost acordaţi arbitrar şi că „actualele fonduri prevăzute de SRR nu contribuie semnificativ la obiectivul de reducere a decalajelor salariale”, Radio România precizează, că „media venitului net lunar va fi de 6.000 de lei”.

„La Studioul Teritorial Iaşi, după majorarea de 1.500 de lei brut, acordată începând cu 16 octombrie 2024, cel mai mic venit net va fi de 4.900 lei (inclusiv tichete de masă), acordat unor reporteri fără vechime în câmpul muncii. Media venitului net lunar va fi de 6.000 de lei. Dacă ne raportăm strict la personalul editorial din cadrul Radio România Iaşi, cel mai mic venit net lunar (fără ore de weekend, ore de noapte şi sărbători legale) va fi de 4.900 de lei (pentru personalul fără vechime), iar venitul mediu net lunar pentru funcţiile de execuţie va fi de 6.000 lei. La nivelul întregii Societăţi Române de Radiodifuziune, venitul minim net pentru angajaţii cu studii medii şi cu vechime în câmpul muncii va fi de 4.985 lei, iar pentru cei cu studii superioare va fi de 5.900 de lei. De menţionat că, la 1 noiembrie 2024, cu prilejul Zilei Naţionale a Radioului - salariaţii SRR vor primi o primă în cuantum de 3.500 de lei brut (2.047 lei net)”, subliniază conducerea Radio România.

Ministerul de Finanţe a majorat bugetul instituţiei noastre cu destinaţia explicită a producerii şi difuzării emisiunilor radiofonice

Potrivit acesteia, prin act normativ, Ministerul de Finanţe a majorat bugetul instituţiei noastre cu destinaţia explicită a producerii şi difuzării emisiunilor radiofonice, ceea ce înseamnă o alocarea a fondurilor atât pentru resurse umane şi buna funcţionare a SRR, cât şi pentru transmiterea semnalului de către Societatea Naţională de Radiocomunicaţii (SNR), serviciu care trebuie plătit cu prioritate conform Legii Bugetului de stat pentru anul 2024.

De asemenea, „în ultimii doi ani, la nivelul SRR, doar pentru funcţiile de execuţie majorarea salarială a fost, în medie, de 70%”, se arată în comunicat.

Radio România aminteşte că „în anul 2024, au fost indexate doar salariile personalului de execuţie, în medie, cu 40%. Luând în calcul ultima indexare salarială, veniturile unor angajaţi pe funcţii de execuţie vor depăşi veniturile anumitor angajaţi cu funcţii de conducere. Deşi la nivelul SRR nu există în acest moment un Contract Colectiv de Muncă valabil încheiat, chiar dacă angajatorul şi-a manifestat disponibilitatea în acest sens pe toată durata negocierilor, s-au identificat soluţii pentru a fi acordate toate drepturile existente la momentul încetării valabilităţii vechiului CCM”.