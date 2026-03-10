Șansa elevilor pasionați de IT: cursuri gratuite la UAIC pentru Bac și admitere

* sesiunile de pregătire se vor desfășura în fiecare sâmbătă, în format online, pentru elevii din întraga țară * organizatorii au gândit programul astfel încât pregătirea să fie alternativă între informatică și matematică, două discipline esențiale pentru admiterea la facultățile de profil

Veste excelentă pentru liceenii care visează la o carieră în IT: pregătire gratuită la informatică și matematică, organizată chiar de una dintre cele mai prestigioase instituții academice din România. Facultatea de Informatică a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a lansat o nouă ediție a proiectului „FII Pregătit 2026”, o inițiativă dedicată elevilor de clasa a XI-a și a XII-a care doresc să își consolideze cunoștințele pentru examenul de bacalaureat și admiterea la facultate.

Programul, ajuns la a doua ediție, vine ca un sprijin important pentru tinerii care vor să pătrundă în lumea informaticii și să își testeze abilitățile alături de profesori universitari și studenți cu experiență. Inițiativa aparține Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și promite să transforme sâmbetele de primăvară într-un adevărat maraton al cunoașterii pentru viitorii programatori.

Cursuri online pentru elevi din toată țara

Sesiunile de pregătire se vor desfășura în fiecare sâmbătă, în format online, pentru a permite participarea unui număr cât mai mare de elevi, indiferent de orașul din care provin. Organizatorii au gândit programul astfel încât pregătirea să fie alternativă între informatică și matematică, două discipline esențiale pentru admiterea la facultățile de profil.

Calendarul pregătirii este deja stabilit - Informatică: 21 martie, 4 și 25 aprilie, 9 și 23 mai, 6 iunie.

Matematică: 28 martie, 18 aprilie, 2, 16 și 30 mai.

În cadrul acestor întâlniri, elevii vor avea ocazia să participe la cursuri interactive și exerciții practice, concepute special pentru a clarifica noțiunile dificile și pentru a exersa tipurile de probleme care apar frecvent la Bac sau la examenele de admitere.

Profesori și studenți îi pregătesc pe viitorii programatori

Una dintre cele mai atractive componente ale proiectului este faptul că pregătirea va fi realizată de cadre didactice universitare și studenți ai facultății, care vor explica conceptele într-un mod accesibil și adaptat nivelului liceenilor. Participanții vor putea pune întrebări, vor primi explicații detaliate și vor lucra pe exemple concrete, menite să le dezvolte gândirea algoritmică și abilitățile de rezolvare a problemelor.

Organizatorii spun că scopul proiectului este mai mult decât o simplă pregătire pentru examene. „FII Pregătit” este gândit ca un prim contact real al liceenilor cu mediul universitar, oferindu-le ocazia să înțeleagă mai bine ce înseamnă studiul informaticii la nivel academic.

În plus, formatul online permite participarea elevilor din întreaga țară, transformând proiectul într-o adevărată platformă națională de pregătire pentru viitorii studenți din domeniul IT.

Participarea la sesiunile de pregătire este complet gratuită, iar liceenii interesați trebuie doar să completeze formularul de înscriere pus la dispoziție de organizatori. Carmen DEACONU