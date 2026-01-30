Iașul intră în săptămâna 1–7 februarie cu un program care include slujbe arhierești la Catedrala Mitropolitană, dar și inițiative educaționale și de informare pentru adolescenți, tineri și copii, anunțate de Arhiepiscopia Iașilor.

Slujbe arhierești la Iași

În duminica de 1 februarie (Duminica a 33-a după Rusalii – a Vameșului și a Fariseului), Înaltpreasfințitul Părinte Teofan va sluji Sfânta Liturghie la Paraclisul Ekklesia din cadrul Ansamblului Mitropolitan Iași. În aceeași zi, Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul va săvârși Sfânta Liturghie la Parohia „Sfântul Sava” din Iași, iar de la ora 16.00 va sluji privegherea în Catedrala Mitropolitană, în ajunul sărbătorii Întâmpinarea Domnului, hramul istoric al Catedralei.

Luni, 2 februarie, de Întâmpinarea Domnului, este anunțată Sfânta Liturghie la Catedrala Mitropolitană din Iași, cu participarea mai multor ierarhi, cu prilejul hramului istoric: Mitropolitul Teofan, Episcopul Hușilor, episcopi-vicari și un sobor de preoți și diaconi.

Pro Vita: voluntari pentru „Luna pentru Viață” și „Marșul pentru Viață 2026”

În același interval, comunicatul include și un apel la voluntariat: înscrierile se fac până pe 8 februarie 2026, pentru pregătirea și desfășurarea „Lunii pentru Viață” și a „Marșului pentru Viață 2026”, evenimente programate în luna martie, sub tema „Solidaritate pentru amândoi”.

Campanie de informare pentru liceeni și ateliere pentru copii

Pentru miercuri, 4 februarie, Departamentul Pro Vita anunță, de la ora 10.30, campania de informare „De ce?”, dedicată adolescenților și tinerilor, în parteneriat cu Liceul Teoretic „Henri Coandă” din Bacău; prezentările sunt susținute de specialiști din cadrul departamentului.

Tot Pro Vita organizează în 5–6 februarie patru ateliere de povești în municipiul Iași, pentru preșcolari și școlari, în parteneriat cu Școala Gimnazială „Alexandru cel Bun” – Structura Grădinița cu Program Prelungit nr. 25 și Biblioteca Județeană „Gheorghe Asachi”. Teme precum familia, solidaritatea, iubirea și bunătatea sunt anunțate ca repere ale activităților.

Comunicarea mai include o seară duhovnicească organizată cu prilejul hramului la Parohia „Sfinții Trei Ierarhi” din Piatra-Neamț, unde conf. univ. dr. Gheorghe Butuc susține conferința „Discernământul în viața creștinului…”.

În sâmbătă, 7 februarie, Mitropolitul Teofan va sluji Sfânta Liturghie la Mănăstirea Pângărați (jud. Neamț), cu ocazia pomenirii părintelui arhimandrit Teofil Lefter, fost stareț al mănăstirii. Maura ANGHEL