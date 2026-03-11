Șapte organizații civice cer UAIC retragerea titlului de Doctor Honoris Causa acordat profesorului Martin Nowak

* Motivul? Implicațiile profesorului Nowak în dosarele Jeffrey Epstein, care au stârnit un adevărat cutremur în mediul academic și internațional * conform documentelor publice ale Departamentului de Justiție al SUA, numele profesorului Nowak apare de peste 4.000 de ori în dosarele Epstein, iar legăturile cu finanțările și laboratoarele lui Epstein la Universitatea Harvard ridică întrebări serioase despre etică și moralitate

Șapte organizații civice, printre care Grupul de Inițiativă Civică „În Stradă”, Corupția Ucide, Inițiativa România, Reset, Activism Civic Craiova, Rezistența Civică Galați și Asociația Civică Tineri Liberi Timișoara, au trimis o solicitare oficială către Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) din Iași pentru a iniția procedura de retragere a titlului Doctor Honoris Causa acordat profesorului universitar Martin Andreas Nowak, matematician și biolog la Universitatea Harvard, în data de 9 iunie 2010.

Detalii din dosarele Epstein

În noiembrie 2009, cu doar șapte luni înainte ca UAIC să îi acorde titlul onorific, asistenta lui Epstein, Lesley Groff, îi cerea lui Nowak „numele universității din România de unde ați luat oamenii”. Răspunsul, furnizat de doctoranda sa Corina Tarniță – azi profesor la Universitatea Princeton – confirma explicit că cele două tinere menționate erau de la Universitatea din Iași.

Relația dintre Nowak și Epstein datează din 2003, când Epstein a donat 6,5 milioane de dolari Universității Harvard pentru înființarea laboratorului Program for Evolutionary Dynamics (PED), fondat și condus de Nowak. Epstein a folosit laboratul de cel puțin 40 de ori după condamnarea sa din 2008, fiind însoțit de tinere asistente, conform unui raport intern Harvard din 2020.

Anchete și reacții internaționale

După publicarea noilor dosare Epstein, Universitatea Harvard l-a pus pe Nowak în concediu administrativ plătit și a recomandat deschiderea unei anchete formale, acesta fiind al doilea proces disciplinar deschis împotriva sa.

În contrast, UAIC Iași a declarat că nu a existat o colaborare instituțională cu PED în perioada 2008–2012. Totuși, Corina Tarniță a precizat pentru The Daily Princetonian că, în acea perioadă, programul său a început să dezvolte o colaborare științifică cu Universitatea din Iași, inclusiv vizite ale cercetătorilor de la Harvard.

Cererile organizațiilor civice

Organizațiile invocă articolul 4 din Regulamentul UAIC privind titlurile onorifice, care permite retragerea unui titlu în cazuri de încălcare a eticii, legislației sau valorilor universității. Ele solicită inițierea procedurii de retragere a titlului Doctor Honoris Causa, adoptarea unei hotărâri de către Senatul universitar și comunicarea publică a acesteia, cu motivare explicită, clarificarea implicării UAIC în dosarele Epstein, poziția oficială a universității în cazul în care Senatul decide menținerea titlului. „Profesorul Nowak, având titlul de Doctor Honoris Causa al UAIC Iași, are posibilitatea de a desfășura activități didactice și de cercetare în cadrul universității. Distincția i-a fost acordată la doar șapte luni după ce numele universității și două tinere din cadrul UAIC Iași au fost menționate în dosarele Epstein”, a declarat Petre-Daniel Tîrziu, cofondator al Grupului „În Stradă”.

Carmen DEACONU