Satele din Moldova intră în cursa pentru gloria turismului rural: MEDAT caută localitățile care pot duce România în competiția mondială „Best Tourism Villages”

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului a lansat oficial apelul către comunele și satele din România care vor să intre în competiția internațională „Best Tourism Villages”, una dintre cele mai vizibile inițiative globale dedicate turismului rural. Termenul-limită pentru depunerea candidaturilor este 4 mai 2026, iar România va putea selecta maximum opt localități pentru etapa internațională.

Anunțul a fost susținut public și de ministrul Irineu Darău, care a transmis că programul este o oportunitate pentru comunitățile rurale de a se face cunoscute, de a atrage turiști, investiții și parteneriate. În esență, competiția caută localități care păstrează autenticitatea, valorifică tradițiile și pot demonstra că dezvoltarea turistică se poate face fără pierderea identității locale.

România participă la acest program în calitate de stat membru UN Tourism încă din 1975, iar în ultimii ani a reușit deja să ducă mai multe comunități rurale în atenția circuitului internațional. Exemplul cel mai puternic rămâne Rășinari, din județul Sibiu, localitate desemnată „Best Tourism Village” în 2022.

Pentru regiunea Moldovei, cel mai important nume din palmaresul de până acum este Ciocănești, din județul Suceava, localitate inclusă în Programul Upgrade al competiției în 2023. Asta înseamnă că satul a fost recunoscut internațional pentru potențialul său și introdus într-un mecanism de dezvoltare și mentorat destinat comunităților rurale cu profil turistic autentic.

Tot din Moldova a venit și un alt semnal important în 2024: Vânători-Neamț s-a aflat printre localitățile selectate de România pentru competiția mondială din acel an, alături de alte sate din țară.

Competiția „Best Tourism Villages” a devenit între timp mai mult decât un simplu exercițiu de imagine. Pentru o comună sau un sat, intrarea în acest circuit poate însemna promovare externă, acces la rețele de bune practici, consolidarea brandului local și, mai ales, o presiune pozitivă pentru investiții în infrastructură, ospitalitate și protejarea patrimoniului. Într-o Moldovă rurală care are încă sate cu identitate puternică, peisaj, gastronomie și meșteșuguri, dar care suferă la capitolul promovare, selecția lansată acum de MEDAT poate deveni o miză strategică, nu doar una simbolică. Dan DIMA