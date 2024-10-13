Scandal la o maternitate din Iaşi. Un medic îl acuză pe managerul unităţii că i-a vandalizat bolidul, marca Jaguar

Un nou scandal a izbucnit la Maternitatea „Elena Doamna” din Iaşi între medicul Eugen Ancuța şi managerul Emil Anton, care se mai judecă într-un proces în instanţă. De data aceasta, mărul discordiei este un bolid marca Jaguar.

Din februarie 2024, de când a avut loc primul scandal, Maternitatea „Elena Doamna” din Iaşi s-a transformat în câmp de război între medicul Eugen Ancuța și Emil Anton, managerul unităţii.

Atunci managerul Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Elena Doamna” Iași, Emil Anton, a declarat în presa locală despre colegul său că încasează degeaba salariul și că „e un procesoman” şi „bolnav psihic”. Medicul Eugen Ancuța nu a stat prea mult pe gânduri şi, la 1 aprilie 2024, l-a dat în judecată pe dr. Emil Anton, pe persoană fizică, nu în calitate de manager spital. El îl acuză de denigrare şi îi cere daune morale, precum și exprimarea unor scuze publice.

Pe fondul acestor tensiuni, între cei doi medici a izbucnit un nou scandal când, în urmă cu două zile, pe 8 octombrie, dr. Eugen Ancuța a descoperit un holșurub în una din roțile Jaguarului său, care era parcat în curtea unității medicale.

„Cum v-am spus astăzi, am găsit holșurub în roata din față, dreapta. De data aceasta voi face plângere la Poliție. Acum voi merge la Poliție, clar. O roată de asta costă 1.000 de lei. E incredibil ce nenorociți pot fi unii. Interesant, azi, dimineață, am vorbit cu ing. Varlan care mi-a spus că ieri (n.r. – marți, 8 octombrie 2024) nu au funcționat camerele până la ore 14:00. Interesantă coincidență. Cică le-au reparat, culmea, până la aproximativ ora 14:00, când am plecat eu”, a declarat dr. Eugen Ancuța precizând că bănuieşte că vinovat ar fi chiar managerul maternităţii.

La rândul său, dr. Emil Anton declară că nu ştie nimic despre cele întâmplate, susţinând chiar că în acea zi colegul său, dr. Eugen Ancuța, nici nu a avut mașina parcată în curtea spitalului.

„Tot ce i se întâmplă lui de acum zice că e de vină conducerea spitalului. Eu nici nu am pavele de alea în curtea spitalului. Mașina lui nici nu a fost ieri în curtea spitalului. Mi-a trimis și mie niște poze cu holșurubul, i le-a trimis directorului medical. Dar eu pun cuie în cauciuc? Nu știu despre ce e vorba, nu cunosc. Camerele nu au fost închise. S-a ars un cablu, a fost ieri (n.r. – marți, 8 octombrie 2024) înlocuit. Camerele au mers. El nu a avut mașina în spital, eu știu unde se duce el cu mașina, trebuie să stau acum să-l păzesc”, a declarat managerul Emil Anton.

Jaguarul a mai fost vandalizat în curtea spitalului

Dr. Eugen Ancuța este însă convins că holșurubul i-a fost înfipt în roata maşinii cu intenţie, pentru că nu este prima dată când şi-a găsit maşina vandalizată în curtea spitalului. El susţine că, în septembrie, la o zi după ce a fost nevoit să cureţe Jaguarul pentru că cineva îl murdărise cu dulceaţă, l-a găsit şi zgâriat. El arată acum cu degetul către managerul Emil Anton, pe care îl consideră vinovat pentru toate aceste incidente.

„Luni, 16 septembrie 2024, mi-au aruncat cu dulceață pe capotă și azi mi-au zgâriat-o. Asta e pe fondul conflictului, pe măsură ce mă apropii de termen la Judecătorie. Pe fondul conflictului, pe măsură ce se apropie termenul de judecată, se vor înmulți astfel de manifestări. L-am informat pe directorul medical, dar râdea, căci acum cinci ani, chiar pe el l-am bănuit că mi-a atins mașina în curtea spitalului și am făcut scris la poliție, dar suspiciunea rezonabilă e că a făcut «dispărute» imaginile, căci eram în conflict (procesul din 2018, când m-a reclamat la etică Crauciuc). Procesul din 2018 a fost câștigat de mine și asta l-a deranjat pe Crauciuc. Managerul are acoliții săi… iar eu am proces cu el și cu spitalul condus de el. Nu am niciun proces cu vreun coleg… De bănuit, îl bănui pe unul din brancardieri, Ovidiu. Probabil că l-au pus, că e doar cu băutura în cap…. și pentru 1 litru de vin, face orice”, declara imediat după incident dr. Eugen Ancuța.