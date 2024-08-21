Schimb de ștafetă la conducerea patronatului Organizației Femeilor de Afaceri din UGIR, filiala Iași

Organizația Femeilor de Afaceri OFA UGIR Iași anunță schimbul de ștafetă la conducerea structurii, un moment ce marchează o nouă etapă de dezvoltare și colaborare. Doamna Amalia Georgescu, care a condus cu succes organizația în ultimii patru ani, predă rolul de președinte al filialei Iași, doamnei Victoria Bulai, o antreprenoare cunoscută în mediul de afaceri ieșean.

Amalia Georgescu a fost un pilon de susținere și dezvoltare pentru OFA UGIR Iași, contribuind semnificativ la creșterea vizibilității și influenței femeilor de afaceri din regiune. Sub conducerea sa, organizația a implementat numeroase inițiative menite să sprijine antreprenoriatul feminin, să încurajeze colaborarea dintre membrii săi și să promoveze un mediu de afaceri sustenabil și inovator. Patronatul Organizația Femeilor Antreprenor din UGIR - OFA UGIR, înființat în anul 2020, a devenit rapid o vocea unitară, la nivel național și internațional, pentru a sprijini dezvoltarea femeilor din mediul de business. „Este cel mai activ patronat, cu peste 950 de membri, colaboratori și parteneri. OFA promovează dezvoltarea profesională și personală a femeilor și a reușit să organizeze sute de evenimente de interes major prin care a oferit ocazii de învățare și networking extrem de valoroase. Pentru Iași, dar și pentru celelalte 23 de județe din România unde avem prezență oficială, OFA reprezintă platforma unde femeile antreprenor se pot conecta, își pot crește afacerile și pot avea acces la un dialog social, asumat cu instituțiile publice, prin care își pot reprezenta interesele. Mie personal, mi-a oferit șansa de a învăța exponențial de mult și de repede, de a înțelege cu ce se confruntă sau ce oportunități au și celelalte membre din patronat și cum putem folosi la maxim resursele pe care le avem la dispoziție. Am început în patronat ca și membru fondator și coordonator al comunității din Iași. Apoi, am devenit vicepreședintă OFA UGIR pe regiunea Nord-Est, sprijinind dezvoltarea comunităților de femei antreprenor. Anul acesta am avut oportunitatea să progresez și să devin prim-vicepreședintă și să consolidez dezvoltarea patronatului și la nivel international, alături de colegele mele din conducere”, a spus Amalia Georgescu.

Victoria Bulai aduce o vastă experiență în domeniul antreprenorial și un angajament puternic față de susținerea femeilor în afaceri. În noul său rol, de președinte OFA UGIR Iași, ea își propune să consolideze relațiile dintre membrele organizației, să dezvolte noi parteneriate și să continue promovarea valorilor care au stat la baza succesului OFA UGIR Iași. „În primul rând voi promova proiectele începute și voi continua să susțin ceea ce s-a realizat până în acest moment. Voi sprijini membrele organizației prin organizarea de întâlniri recurente (cursuri, workshop-uri etc) cu specialiști care să contribuie la adăugarea de noi competențe și cunoștințe, dar și cu persoane din mediul de afaceri care pot servi drept exemplu sau reper pentru alte business-uri. o comunicare continuă și constantă între mediul de afaceri și organizațiile locale/naționale ar crea terenul potrivit pentru dezvoltarea antreprenoriatului în general și a celui feminin, în particular”, este convinsă Victoria Bulai, fondatorul companiei HR Training & Consultancy.

Organizația Femeilor de Afaceri UGIR Iași este patronat, înființat în contextul Legii dialogului social nr.62/2011 și este parte a Confederației Uniunii Generale a Industriașilor din România (UGIR). OFAare ca obiectiv principal susținerea și promovarea femeilor din mediul de afaceri. Prin diverse inițiative și programe, organizația contribuie la dezvoltarea antreprenoriatului feminin și la consolidarea comunității de afaceri locale.