Schimbarea la față a Spitalului de Recuperare

La Spitalului Clinic de Recuperare Iaşi au fost livrate şi recepţionate, recent, echipamente medicale finanţate din bugetul local şi din veniturile proprii ale spitalului pentru Laboratorul de radiologie şi imagistică medicală în valoare de 5,9 milioane de lei. Totodată, s-au finalizat lucrările de modernizare la blocul operator ortopedie traumatologie precum şi extinderea reţelei de fluide medicale a unităţii sanitare, lucrări în valoare de 13,5 milioane de lei.

Lucrările de modernizare ale blocului operator ortopedie efectuate în perioada 2022-2024 l-au configurat într-un sistem de pereţi modulari pentru cele trei săli de operaţie. Recompartimentările au vizat şi asigurarea circuitelor funcţionale pentru pregătire pacienţi, zonele de pregătire medici, pregătire şi depozitare instrumentar şi materiale sterile. În pereţii nou creaţi au fost încastrate comenzile pentru iluminat, terminalele electrice şi de gaze medicale precum şi diverse echipamente necesare blocului operator. S-au montat detectoare de oxigen în exces ce s-au conectat la sistemul de detecţie şi alarmare incendiu. Au fost montate echipamente de climatizare ce vor asigura, prin intermediul tavanelor filtrante şi a hotelor cu flux laminar, aportul de aer proaspăt şi microclimatul necesar pentru sălile de operaţie şi compartimentul de terapie intensivă”, spune Carmen Cumpăt, managerul Spitalului de Recuperare.

Totodată, au fost executate lucrări de extindere a reţelei de fluide medicale a spitalului, execuţia coloanelor şi a distribuţiei pe orizontală a ţevilor, a tablourilor de fluide medicale pentru fiecare etaj în parte, împreună cu tablourile de alarmare pentru gaze medicale. „În anul 2024 fost montate şi puse în funcţiune două generatoare de mare capacitate de producere a oxigenului şi un generator de capacitate mai mică care constituie rezerva în caz de avarie. Pe fiecare etaj sunt amplasate sisteme de monitorizare şi alarmare care atenţionează personalul medical dacă în instalaţie intervine o urgenţă ce trebuie remediată”, spune Carmen Cumpăt.

În cadrul Secţiei Clinice de Ortopedie şi Traumatologie sunt trataţi pacienţi din întreaga Regiune a Moldovei, precum şi din alte zone ale ţării pentru efectuarea intervenţiilor chirurgicale de tipul: chirurgie protetică articulară de primă intenţie şi revizii protetice, chirurgia coloanei vertebrale, traumatică şi netraumatică, coloană degenerativă, vertebroplastie, tuberculoză osteoarticulară, tumori osteoarticulare primitive şi metastatice, chirurgia diverselor diformităţi ale aparatului locomotor, tratamentul ortopedie şi chirurgical al patologiei traumatice acute, cât şi a complicaţiilor traumatismelor acute, intervenţii corectoare ale diformităţilor locomotorii - osteotomii, rezecţii, reconstrucţii, alungiri de membre. Patologia sportivă, traumatica recentă sau sechelară este diagnosticată şi tratată artroscopic, cu recuperare rapidă.

Laboratorul de radiologie şi imagistică medicală a fost dotat cu echipamente medicale performante, moderne, inovative cu scopul de a reduce durata de acces la investigaţii medicale, tratament precis şi adaptat cerinţelor pacienţilor spitalului.

Numărul mediu anual de internări a Spitalului Clinic de Recuperare se cifrează în jurul a 25.000 pacienţi, din total număr internări aproximativ 90 % au nevoie de investigaţii de imagistică medicală.

Până în prezent, în cursul anului 2024 au fost realizate explorări radiografice la un număr de aproximativ 22.000 de pacienţi internaţi şi peste 3.500 pacienţi în regim ambulator în contract cu CAS Iaşi. Laura RADU