Școlile ieșene primesc mobilier nou!

Primăria Municipiului Iași continuă distribuirea în școli și licee a mobilierului școlar cumpărat prin proiectul european de „Dotare cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale a unităţilor de învăţământ preuniversitar”.

Prin acest proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) cu o sumă de 88,79 milioane lei (circa 17,97 milioane de euro), Primăria a cumpărat bunuri și dotări care vor fi instalate / montate la 63 de unități de învățământ preuniversitar (13 grădinițe și 50 de școli și licee) din totalul celor 71 din municipiul Iași.

În fotografii puteți vedea mobilierul școlar nou adus la Școlile Gimnaziale „Ion Ghica” (unde au fost dotate cu bănci, scaune și catedre noi 15 clase) și „Ion Simionescu” (20 de clase).

Până în prezent a fost distribuit mobilier școlar la mai mult de jumătate dintre cele 50 de școli și licee incluse în proiect. În cursul zilei de 11 noiembrie au fost aduse bănci, scaune și catedre la Liceul Tehnologic de Electronică și Telecomunicații „Gheorghe Mârzescu” (23 de clase) și la Colegiul Tehnic „Mihail Sturdza” (23 de clase).

Proiectul prevede furnizarea de mobilier școlar pentru nu mai puțin de 966 de săli de clasă de școli generale, școli gimnaziale și licee: 26.956 de bănci, 26.956 de scaune, 966 de catedre, 865 de scaune pentru catedre, 449 de dulapuri și 119 cuiere.

Contractul a fost semnat cu asocierea SC CNC Romcenter SRL - Fe Pazarlama Mobilya Imalat Ithalat Ihracat Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi, pentru o sumă de 14,91 milioane lei. O altă componentă a proiectului prevede achiziția de mobilier pentru 186 de grupe de grădiniță: 1.038 de măsuțe, 4.145 de scaune, 150 de catedre, 163 de scaune pentru catedre, 54 de dulapuri și 4 biblioteci cu rafturi (2,25 milioane lei). Contractul este semnat cu SC Eurodidactica SRL pentru o sumă de 2,25 milioane lei.

Echipamente informatice noi în 1.386 de săli de clasă şi de grupă

În același proiect PNRR este inclusă și furnizarea și instalarea de echipamente pentru laboratoare de informatică la 45 de școli și licee (din care 12 licee profesionale și tehnice), iar 6 la grădiniţe. Pentru acestea municipalitatea a cumpărat 49 de display-uri interactive și 49 de suporturi de display, 78 de calculatoare staționare (PC Desktop), 1.088 de calculatoare all in one, 88 de laptopuri, 50 de sisteme de sunet, 51 de multifuncționale, 50 de camere de videoconferință, 50 de routere WIFI și două servere (5,17 milioane lei). Bunurile sunt livrate de SC Quartz Matrix SRL pentru o sumă de 5,17 milioane lei.

În fotografii puteți vedea calculatoarele noi aduse la Școala Gimnazială „Ion Ghica”.

Nu în cele din urmă, proiectul prevede dotarea a nu mai puțin de 1.386 de săli de clasă şi de grupă cu echipamente informatice (TIC); Primăria va cumpăra 1.379 de display-uri (table) interactive și 1.379 de suporturi pentru display, 1.155 de calculatoare all in one, 231 de laptopuri, 1.364 de sisteme de sunet, 1.364 de multifuncționale, 1.324 de camere de videoconferință și 1.334 de scanere portabile. Procedura a fost adjudecată de asocierea SC Mida Soft Business SRL – SC Aliant Business Solution SRL pentru o sumă de 27,04 milioane lei lei și este în curs de finalizare.

În această perioadă, Primăria Municipiului Iași organizează licitații pentru achiziția celorlalte dotări: o procedură pentru ateliere de alimentație publică, una pentru ateliere de mecanică / electromecanică, una pentru dotarea de laboratoare de științe, cabinete de asistență psihopedagogică și ateliere de practică și una pentru dotări și echipamente pentru săli de sport. Radu MARIN