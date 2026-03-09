Screening pentru depistarea cancerului colorectal, în regiunea de Nord-Est

Peste 31.000 de persoane vulnerabile din regiunea Nord-Est vor fi incluse într-un program de screening pentru depistarea cancerului colorectal, derulat de Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi, în parteneriat cu Institutul Regional de Oncologie Iaşi şi Asociaţia Institutului Regional de Oncologie Iaşi.

Iniţiativa face parte din proiectul COLONPREV - Prevenţia cancerului colorectal prin screeningul populaţiilor vulnerabile, finanţat prin programele regionale dedicate prevenirii şi depistării precoce a acestei boli.

Proiectul a fost aprobat să se desfăşoare până în decembrie 2029 şi urmăreşte creşterea accesului la servicii de screening pentru persoanele vulnerabile din regiunea Nord-Est, cu vârste între 50 şi 74 de ani, prin identificarea, informarea şi testarea celor eligibili.

În cadrul programului vor fi informate, consiliate şi mobilizate cel puţin 31.568 de persoane din grupuri socio-economice vulnerabile. În primul an de implementare, organizatorii îşi propun să ajungă la minimum 4.100 de persoane. „Testarea va începe în perioada următoare. Data exactă o vom anunţa din timp. La fel şi traseul pacientului. Proiectul prevede testarea a cel puţin 25.255 de persoane prin distribuirea testelor pentru depistarea hemoragiilor oculte în materii fecale (FIT), metodă utilizată pentru depistarea precoce a cancerului colorectal. În primele 12 luni, cel puţin 3.250 de persoane vor beneficia de aceste teste. Persoanele la care rezultatele vor indica suspiciuni vor fi direcţionate către investigaţii suplimentare. Potrivit estimărilor din proiect, cel puţin 1.263 de persoane vor fi trimise la colonoscopie pentru diagnostic precoce şi pentru stabilirea rapidă a eventualelor măsuri de tratament sau prevenţie”, spune Mirela Grosu, managerul Institutului Regional de Oncologie Iaşi.

Pentru a facilita accesul la servicii medicale, proiectul include şi servicii de sprijin pentru persoanele vulnerabile, precum transport, acompaniere, consiliere sau alte forme de suport logistic, menite să reducă barierele care împiedică participarea la programele de screening.

În paralel, va fi consolidată capacitatea centrului de prevenţie pentru cancer colorectal din cadrul Institutului Regional de Oncologie Iaşi, prin dotarea cu echipamente şi resurse necesare, dar şi prin întărirea colaborării instituţionale dintre partenerii implicaţi, pentru a asigura calitatea serviciilor şi continuitatea rezultatelor proiectului.

Valoarea totală eligibilă a proiectului, inclusiv TVA, este de 35,54 milioane de lei, iar cofinanţarea este de 557.154 de lei. Din această sumă, pentru Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi sunt alocate 9,97 milioane de lei, cu o cofinanţare de 199.406 lei. Laura RADU