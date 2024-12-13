Scriitorul Bogdan-Alexandru Stănescu își întâlnește cititorii la Iași. Lansarea romanului „Soarele negru"

Bogdan-Alexandru Stănescu a fost recompesat recent cu Premiul „Ion Creangă” al Academiei Române pentru romanul Abraxas. În 2023, cartea a primit și Premiul pentru Proză Ziarul de Iași. Cunoscut deopotrivă ca scriitor, editor, traducător și eseist, Bogdan-Alexandru Stănescu este una dintre cele mai apreciate voci din lumea cărților românești.

La începutul săptămânii viitoare, marți, 17 decembrie, scriitorul Bogdan-Alexandru Stănescu se întâlnește cu cititorii ieșeni în cadrul a două evenimente. Ambele sunt prilejuite de lansarea celui mai nou roman al său, Soarele negru, sosit din tipografie la finalul lunii noiembrie.

Primul eveniment este o întâlnire cu membrii clubului ALECART: de la ora 13.00, la Muzeul „V. Pogor – Casa Junimii, unde vor vorbi despre roman trei tinere cititoare, elevele Ana-Maria Ailiesei, Maria Oglinzanu și Maria Roșca; moderatori: Nicoleta și Emil Munteanu, coordonatorii ALECART.

Cel de-al doilea eveniment, prezentarea noului roman pentru publicul larg, va avea loc de la ora 18.00, la Acaju, alături de criticul literar Bogdan Crețu și jurnalistul cultural Cătălin Sava.

„Timp de aproape 15 ani, Iașul a fost a doua mea casă. Am în Iași mai mulți prieteni decât în București și locuri «bune» prin care îmi place să mă plimb. În Iași am scris o bună parte din romanul Abraxas și am rămas cu convingerea că strada Cuza Vodă în ninsoare e cea mai frumoasă stradă din lume. Mă bucur întotdeauna să mă întorc la Iași, mai ales acum, pentru lansarea Soarelui negru, pentru că un oraș atât de misterios, de paradoxal, este și locul care adăpostește cei mai pasionați și atenți cititori din țară. Nu întâmplător este orașul în care au luat ființă FILIT și cluburile de lectură ALECART și Logos”, a mărturisit Bogdan-Alexandru Stănescu.

Noul roman, publicat de Editura Trei, încheie trilogia memoriei și a familiei începută cu romanul Copilăria lui Kaspar Hauser (2017, 2021) și continuată cu Abraxas (2022), două cărți care s-au bucurat de o receptare excelentă atât din partea criticilor, cât și a cititorilor, traduse sau aflate în curs de apariție în ediții străine la edituri de prestigiu din Europa.

Publicat la doi ani de la apariția romanului Abraxas, carte aflată în curs de apariție la prestigioasa editură franceză Gallimard și recompensată cu Premiul revistei Observator cultural, ediția 2023, la categoria Proză și Premiul Național pentru Proză al Ziarului de Iași, ediția 2023, Soarele negru este o carte care înglobează multe povești, fiecare cu personajele ei principale și secundare, dar și cu propriul ritm.

Un cuplu cum nu se poate mai improbabil, care se întâlnește în Bucureștiul anilor ’70, un psihiatru malefic, racolat de KGB, aflat în căutarea automatonului uman și care sfârșește în pădurile nebuniei, un nazist gay, membru al Societății Thule, care vânează artefacte magice cu valoare neprețuită pentru ritualurile oculte menite să aducă pe lume cel de-al Treilea Reich, o stranie croitoreasă a Casei de Modă Diana, căzută pradă demonilor, o mamă creștin-ortodoxă pasionată de artele marțiale, un scriitor german melancolic pe nume Max Sebald, străzile înguste și pietruite din Norwich, Sulina anilor ’90, socialiști camerunezi, un Păpușar rus care colecționează trofee de care se îndrăgostește, un roman neterminat ce iradiază viețile celor care-l citesc: toate acestea se împletesc în biografia multigenerațională a unui personaj pasionat de criminali în serie și de reconstruirea imaginară a vieții tatălui dispărut.

Soarele negru, un roman picaresc al cărui protagonist e chiar literatura, sinuoasă și ramificată ca brațele unui fluviu ce se despart în deltă.

Bogdan-Alexandru Stănescu (n. 1979) este prozator, poet, eseist, traducător, editor și doctor în literatură. În prezent este director editorial al imprintului Anansi. World Fiction, din cadrul Grupului Editorial Trei. În 2010 a publicat împreună cu Vasile Ernu cartea Ceea ce ne desparte. Epistolarul de la Hanul lui Manuc, iar în 2012 a debutat ca poet, cu volumul Apoi, după bătălie, ne-am tras sufletul. Au urmat volumul de eseuri Enter Ghost. Scrisori imaginare către Osip Mandelştam, cel de-al doilea volum de poeme, anaBASis, romanul Copilăria lui Kaspar Hauser; în 2019 a publicat romanul biografic Caragiale. Scrisoarea pierdută; în 2021, volumul de poeme Adorabilii etrusci, iar în 2022, romanul Abraxas. A tradus din Alberto Manguel, James Joyce, Tennessee Williams, William Faulkner, Sandra Newman, Sue Prideaux, Edward Hirsch, Daniel Mendelsohn, Paul Auster, Philip Roth, Louise Glück, Hannah Arendt, C.G. Jung, Anne Carson și Kaveh Akbar.

La Editura Trei a mai apărut, în 2023, volumul de eseuri Centrul nu se mai susține. Ceea ce ne desparte (scris împreună cu Vasile Ernu).