Scriitorul Lucian Teodosiu a încetat din viață la 83 de ani

Scriitorul Lucian Teodosiu a încetat din viață joi, 12 februarie 2026, la vârsta de 83 de ani, potrivit anunțului transmis de Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Iași.

Născut la 21 iunie 1942, la Turnu Măgurele, a urmat studiile universitare la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, iar Iașul a devenit orașul în care s-a stabilit și unde a lucrat mai bine de trei decenii în Radio Iași, în redacția culturală.

A debutat cu versuri în Cronica în 1963, iar editorial în 1989, la Editura Junimea. De-a lungul timpului, a semnat versuri, eseuri, interviuri și articole în numeroase publicații culturale din România și Republica Moldova, colaborând și cu instituții media.

Potrivit informațiilor transmise de filiala ieșeană a Uniunii Scriitorilor, slujba de înmormântare va avea loc sâmbătă, la ora 13:00, la Cimitirul Eternitatea.