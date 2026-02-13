Scriitorul Lucian Teodosiu a încetat din viață la 83 de ani
Scriitorul Lucian Teodosiu a încetat din viață joi, 12 februarie 2026, la vârsta de 83 de ani, potrivit anunțului transmis de Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Iași.
Născut la 21 iunie 1942, la Turnu Măgurele, a urmat studiile universitare la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, iar Iașul a devenit orașul în care s-a stabilit și unde a lucrat mai bine de trei decenii în Radio Iași, în redacția culturală.
A debutat cu versuri în Cronica în 1963, iar editorial în 1989, la Editura Junimea. De-a lungul timpului, a semnat versuri, eseuri, interviuri și articole în numeroase publicații culturale din România și Republica Moldova, colaborând și cu instituții media.
Potrivit informațiilor transmise de filiala ieșeană a Uniunii Scriitorilor, slujba de înmormântare va avea loc sâmbătă, la ora 13:00, la Cimitirul Eternitatea.
Evenimentul pe WhatsApp – cele mai tari stiri, direct pe telefon!
Esti mereu pe fuga? Noi îti trimitem zilnic cele mai importante 3 stiri din Iasi, Moldova si tara – scurt, clar, fara spam.
Plus: alerte locale de urgenta, noutati exclusive si acces rapid la anunturi importante.
Intra pe canalul nostru oficial: WhatsApp Ziarul Evenimentul
⇒ Încearca 3 zile. Daca nu-ti place, poti iesi oricând.
Esti martorul unui eveniment care poate fi o stire de interes pentru comunitate?
Trimite-ne detalii si imagini la numarul de WhatsApp 0752 266 264 si noi le facem cunoscute!