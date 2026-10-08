Se complică lucrurile pe A8. Terenurile agricole trebuie eliberate pentru arheologi

Autostrada Unirii A8 intră într-o nouă cursă contra cronometru. La Pașcani a fost organizată joi, 8 octombrie, o ședință de lucru dedicată unei probleme care poate influența direct ritmul proiectării tronsonului Târgu Neamț (Moțca) – Târgu Frumos: accesul pe terenurile unde trebuie realizate investigațiile arheologice.

Întâlnirea a fost convocată la solicitarea Companiei Naționale de Investiții Rutiere (CNIR), iar miza este respectarea termenelor contractuale. Situația este complicată de faptul că, pe unele suprafețe aflate pe traseul autostrăzii, culturile agricole nu au fost încă recoltate, în timp ce alte terenuri au fost deja pregătite și însămânțate pentru următorul ciclu agricol.

Pentru ca investigațiile să poată fi realizate, proiectantul are nevoie de acces neîngrădit la toate suprafețele vizate. Iar timpul este limitat: conform Acordului Contractual nr. 101/4976/29.05.2026, diagnosticul arheologic intruziv trebuie finalizat pe întregul traseu, iar descărcarea arheologică pentru siturile identificate în studiul de fezabilitate trebuie încheiată până la sfârșitul lunii octombrie.

La ședința de la Primăria Pașcani au participat reprezentanți ai Prefecturii Iași, Consiliului Județean, CNIR, supervizorului și antreprenorului, dar și ai administrațiilor locale din Moțca, Miroslovești, Pașcani, Stolniceni-Prăjescu, Heleșteni, Costești, Ion Neculce și Târgu Frumos. La discuții a fost implicat și Muzeul Olteniei Craiova, subcontractantul responsabil de investigațiile arheologice.

Finalizarea investigațiilor arheologice condiționează și celelalte etape ale proiectării

Autoritățile au trecut concret prin situația terenurilor: ce suprafețe sunt încă ocupate de culturi, unde s-a trecut deja la însămânțare, când este estimată recoltarea și în ce intervale pot fi terenurile eliberate pentru arheologi.

Nu este o simplă reuniune administrativă. Finalizarea investigațiilor arheologice condiționează și celelalte etape ale proiectării, astfel că orice întârziere poate produce efecte în lanț asupra calendarului autostrăzii.

Prefectura Iași susține că va interveni pentru identificarea rapidă a soluțiilor legale și pentru coordonarea dintre administrațiile locale, CNIR și constructor, astfel încât accesul pe terenuri să nu devină un nou blocaj pentru proiect.

Tronsonul Târgu Neamț – Târgu Frumos este esențial pentru viitoarea legătură rutieră de mare viteză a Moldovei. După ani de așteptare, presiunea este acum pe proiectare, iar fiecare zi câștigată poate conta pentru ca A8 să înainteze fără noi întârzieri.

Tronsonul de autostradă care intră și pe teritoriul Republicii Moldova, blocat în instanță

Unul dintre cele mai importante contracte ale Autostrăzii A8 rămâne în suspans. Curtea de Apel București a amânat din nou pronunțarea în dosarul privind atribuirea tronsonului Iași - Ungheni, iar noul termen stabilit de instanță este 13 octombrie. Contractul în valoare de 3,57 miliarde de lei fără TVA, semnat cu asocierea italiană Itinera – ICM – Saipem, are efectele suspendate încă din 5 august, când instanța a decis oprirea acestora până la soluționarea definitivă a contestațiilor.

Licitația pentru Iași - Ungheni a fost câștigată la limită. Asocierea condusă de Itinera s-a clasat pe primul loc, în timp ce Construcții Erbașu a fost la doar 0,06 puncte în urmă. Pe locul al treilea s-a clasat Concelex.

Ambele companii au contestat rezultatul procedurii și au cerut anularea acestuia și reevaluarea ofertelor. Printre problemele reclamate s-au aflat accesul la documentele achiziției, verificarea criteriilor de calificare și modul în care CNIR a analizat ofertele.

Erbașu a ridicat inclusiv problema prețului ofertat de câștigător, cu aproximativ 24% sub valoarea estimată, susținând că erau necesare verificări suplimentare privind capacitatea de a executa lucrările în condițiile financiare propuse. Concelex a contestat, printre altele, îndeplinirea cerințelor privind experiența similară pentru lucrări de tuneluri și poduri.

CNSC a respins contestațiile în iunie, iar contractul a fost ulterior semnat. Disputa nu s-a încheiat însă aici. După suspendarea efectelor contractului în august, pronunțarea Curții de Apel a fost amânată succesiv. Decizia a fost așteptată mai întâi la 6 octombrie, iar acum instanța a mutat din nou termenul, pentru 13 octombrie.

Întârzierea vine într-un moment sensibil pentru A8, tronsonul fiind finanțat prin mecanismul european SAFE. Contractul are o durată de 46 de luni: zece luni pentru proiectare și 36 pentru execuție.

Sectorul Iași–Ungheni are 15,5 kilometri pe teritoriul României, la care se adaugă aproximativ cinci kilometri în Republica Moldova. Proiectul include 14 poduri și pasaje, două tuneluri și două noduri rutiere.

Unul dintre noduri va permite viitoarea conexiune către Spitalul Regional de Urgență și Aeroportul Iași, iar celălalt va fi construit la Golăiești.

În joc este și sectorul de 2,77 kilometri dintre Golăiești și podul peste Prut, cu termen distinct de 18 luni, esențial pentru legătura rutieră dintre România și Republica Moldova. Daniel BACIU