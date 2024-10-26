Se deschide cea mai așteptată expoziție din Grădina Botanică --„Flori de Toamnă”

Astăzi, la ora 1-, se deschide expoziția „Flori de Toamnă”, eveniment cu tradiție ajuns la a 48-a ediție.

Până pe 17 noiembrie vizitatorii Grădinii Botanice pot admira un număr record de crizanteme, peste 460 de taxoni.

De asemenea, sunt prezente primele 11 cele mai iuți specii de ardei din lume, dar și 230 de specii de dovleci și 110 de varză.

„În cadrul evenimentului, pe lângă flori care, sigur, sunt vedetele acestei expoziții, mă refer la colecția de crizanteme, care este cea mai reprezentativă dintr-o Grădină Botanică prin numărul foarte mare de taxoni, dar și prin valoarea genetică, mai ales a soiurilor și varietăților horticole care provin din România. Vom expune fructe, mă refer în mod special la colecția de cu cucurbitacee și ardei, care sigur vor reține probabil prin aspectul decorativ, însă în egală măsură valoarea medicinală și alimentară a acestora. De asemenea, vor fi expuse specii și hibrizi de varză decorativă, în principal, dar și specii care au valoarea alimentară și medicinală, desigur. Nu vor lipsi nici de la această ediție zoomorfele topiare, care sunt realizate din deșeuri vegetale de angajații Grădinii Botanice", a spus directorul Grădinii Botanice din Iași, Cătălin Tănase.