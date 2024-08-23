Se extinde rețeaua de apă a municipiului Iași

Mai multe conducte de distribuție a apei potabile, cămine de vane și cămine de branșament din cartierul Mircea cel Bătrân și de pe străzile aflate în perimetru vor fi înlocuite în perioada următoare în cadrul „Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Iași, în perioada 2014 -2020” - Etapa II, cofinanțat prin Programul Dezvoltare Durabilă 2021-2027, anunță ApaVital.

Printre străzile pe care urmează să fie executate lucrări în cadrul acestui proiect de numără str. Cerna, str. Mircea cel Bătrân, Aleea Mircea cel Bătrân, str. Bradului, str. Libertății, str. Petru Schiopu, str. Hatman Șendrea, str. Orientului, str. Gheorghe Doja, str. Petre Țuțea, str. Sălciilor, str. Egalității, str. Minervei, str. Pantelimon Halipa, str. Anton Crihan, str. Vasile A. Urechia, Fundătura Sălciilor și Fundătura Grabovenschi. „Lucrările derulate în cartierul Mircea cel Bătrân fac parte din contractul de lucrări CL1 LOT1 - Extinderea sistemului de apă și canalizare în zona Metropolitană a Municipiului Iași - Zona Nord, autorizate în baza Autorizației de Construire nr. 15/19.02.2024, emisă de către Consiliul Județean Iași. Contractul a fost atribuit firmei CONEST SA și are o durată de execuție de 20 luni de la data de începere a lucrărilor – 03.10.2023. Acest proiect este continuarea Etapei I care a fost implementată prin Programul Operațional Infrastructură Mare, încheiat la 31.12.2023 și cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul de Coeziune”, precizează reprezentanții ApăaVital.

Valoarea totală a Contractului de finanțare nr. Nr. 34 / 27.06.2024 este de 2,4 miliarde de lei din care: 1,6 miliarde de lei valoarea eligibilă nerambursabilă din partea fondurilor (FEDR), reprezentând 85% din valoarea proiectului, 254,2 milioane de lei valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național și 39,1 milioane de lei valoarea de cofinanțare eligibilă din fondurile ApaVital.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea infrastructurii de apă și canalizare în localitățile din judeţul Iași incluse în proiect, în vederea îndeplinirii obligațiilor stabilite prin Tratatul de Aderare și Directivele Europene relevante. „Investițiile contribuie la îmbunătățirea calității vieții locuitorilor și la protejarea mediului, facilitând, totodată, dezvoltarea economică a zonei, prin creșterea accesului la servicii de apă potabilă și apă uzată, în vederea realizării angajamentelor asumate de România prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeană. Ne cerem scuze locuitorilor pentru disconfortul generat și ne angajăm să implementăm cu celeritatea lucrările care afectează direct confortul cetățenilor”, mai precizează, în încheiere, reprezentanții companiei de apă. Edi MACRI